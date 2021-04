První velká šance se zrodila v 7. minutě, kdy ale Lencovu přihrávku nezhodnotil Gríger. Ihned z protiútoku zavezl Růžička puk do útočného pásma a Ralfs Freibergs bombou od modré čáry otevřel skóre utkání. Vzápětí bylo ve Werk Areně ještě veseleji. Doudera přenechal kotouč Tomáši Kundrátkovi, který Kváčovi změřil teplotu a zvýšil na 2:0 pro Třinec.

Zkáza Bílých Tygrů pokračovala. Liberecký obránce Knot byl vyloučen za vyhození puku mimo hřiště a přesilovku využil pohotovou střelou Erik Hrňa. Brankář Petr Kváča hned přepustil své místo Jaroslavu Pavelkovi. Ocelářům tak první třetina vyšla na výbornou.

Vstup do druhé části však měli lepší Tygři. Lenc s Grígerem vyšachovali domácí obranu a Michal Birner zakončoval do prázdné branky. Radost vydržela hostům jen chvíli. Michael Špaček ukázal velký důraz a doslova dotlačil touš za Pavelkova záda. Gólové hody pokračovaly i nadále. Při přesilovce nahodil od modré čáry Birner do předbrankového prostoru, kde umně tečoval Adam Musil mezi Kacetlovy nohy.

Třinec znovu přispěchal s bleskovou odpovědí. Situaci dvou na jednoho vyřešil Gernát přihrávkou na Matěje Stránského, který poslal do liberecké branky pátý kousek. Pak předvedli krásnou bitku Jaroslav Vlach s Jackem Rodewaldem, kterou na body jednoznačně vyhrál liberecký útočník. Pokračující přesilovku Třinec využil po krásné kombinaci, kterou zakončil střelou do odkryté klece Milan Doudera.

„Čekal jsem na gól hodně dlouho. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Viděl jsem, že je šance podpořit útok. Michal Kovařčík mi puk krásně posunul a mně už nezbylo nic jiného než trefit branku. Někdy góly dávají útočníci, někdy beci. Hrajeme týmově. Musím chytit začátek třetí třetiny,“ řekl o druhé pauze obránce Třince Milan Doudera.

Třinec dostal k dispozici další početní výhodu, v níž sice Stránský usměrnil puk za Pavelku, ale bylo to rukou, takže sudí Lacina hned rozpažil. Zmar Liberce dokonal při samostatném úniku Petr Jelínek, který si bekhendem na Kacetla nepřišel. Vzápětí neudržel nervy na uzdě liberecký Musil, který nejprve seknul Marcinka. Pak mu uštědřil ránu rukavicí do obličeje a ještě na zemi přidal krátkou svižnou.

Za tohle dostal trest na dvě plus pět minut plus trest do konce utkání. Nic dalšího se už nestalo, Třinec si kontroloval svůj náskok a v prvním duelu smetl Liberec 6:2.

„Není příjemné, když prohráváte a notabene v Třinci. Byl to smolný začátek. Nějak se to s námi táhlo celý zápas. Jinak se vám hraje, když vedete. Toho začátku byla škoda,“ řekl po skončení zápasu liberecký útočník Dávid Gríger.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Kluci do zápasu vstoupili dobře. Dali jsme branky z prvních příležitostí, což bylo hodně důležité. Liberec si taky vypracoval šance a kdyby je proměnili, tak by se zápas zkomplikoval. Myslím si, že utkání bylo hodné finále. Nic jiného ani neočekávám.“

Patrik Augusta (Liberec): „Za stavu 0:3 bylo po utkání. My jsme se trochu nadechli ve druhé třetině, ale Třinec si to už vzít nenechal. Dostali jsme laciné branky, na kterých do příště zapracujeme.“

Finále play-off Tipsport extraligy – 1. zápas:



HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 6:2 (3:0, 3:2, 0:0)

Branky a asistence: 7. Freibergs (Růžička, Adámek), 10. Kundrátek (Doudera, Stránský), 15. Hrňa (Freibergs, Růžička), 26. Špaček (O. Kovařčík, Freibergs), 30. Stránský (Gernát, Růžička), 36. Doudera (M. Kovařčík, Špaček) – 21. Birner (Gríger, Lenc), 29. Musil (Birner, Najman). Rozhodčí: Šír, Lacina – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 8:10, navíc Rodewald – Vlach 10 minut, Musil 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 300. Stav série: 1:0.

Sestavy

HC Oceláři Třinec: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Trenér: Varaďa.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (15. J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner – Bulíř, A. Musil, J. Vlach – D. Špaček, P. Jelínek, Najman – A. Dlouhý, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.