Uvis Strazdinš: Skromný farmář v kádru Lovců, který došel až do reprezentace

Házenkáři Lovosic budou dnes večer odvracet na domácí palubovce konec semifinálové série s Karvinou. Pomoci by mohl i Uvis Strazdinš, který místo farmaření zvolil házenou, a nakonec to v tomto tvrdém sportu dotáhl až do lotyšské reprezentace. „Přál bych si, aby svět o tomto sportu věděl víc a zajímal se o něj. Je v něm spousta gólů, emocí, pohybu a kontaktu. Má to vše, co já od sportu očekávám," vyznal se z lásky k házené.

Házenkář Lovosic Uvis Strazdinš | Foto: Deník/Jakub Vítek

„Pocházím z malé vesnice v Lotyšsku. Máme rodinnou farmu a očekávalo se ode mě, že tam také začnu pracovat. Jednou jsem natrefil na tréninky házené a napadlo mě začít se tomuto sportu více věnovat a nemít tolik času na práci na naší farmě,“ začíná vyprávět svůj příběh mladý talent. Při ukončení studia na sportovním gymnáziu se rozhodl zkusit házenkářské štěstí v zahraničí, první kroky vedly do estonské Kehry. Za rok a půl ho angažoval švédský klub AIK Stockholm. „Stockholm je srdce Švédska. Moc se mi tam líbilo,“ rozzáří se mu oči při severské vzpomínce i přesto, že tam po roce a půl skončil. „Běžný den ve Švédsku byl velmi náročný. Musel jsem být deset hodin v práci a pak ještě jít na trénink,“ vysvětluje. Srba o sérii s Karvinou: Je to psychicky těžké, ale není to ztracené Přečíst článek › Do Lovosic se dostal díky známosti. "Jeden můj kamarád se zeptal známého, zda neví o nějakém angažmá. No, a tak jsem v Lovosicích," usměje se. A zdejší úroveň házené se mu zamlouvá. „Je těžké porovnat českou a lotyšskou ligu, protože rozdíl mezi nimi je obrovský. Česká liga je o moc výš. V Lotyšsku jsou jen dva týmy, které mají určitou kvalitu, kdežto česká extraliga je hodně vyrovnaná. Každý může porazit každého.“ Uvis dokonce několikrát oblékl dres reprezentace. „Je to hrozně fajn zahrát si proti velkým evropským týmům a reprezentovat svoji zem. Já jsem kluk z malé vesnice z Lotyšska a chci vám ukázat, co dovedu,“ říká sebevědomě mladík ze skromných podmínek. CHYŤ MĚ, KDYŽ TO DOKÁŽEŠ V Lovosicích se mu líbí, týmové motto Lovců "Jdeme si pro kořist" si ale trošku poupravil. "Moje nastavení mysli je trošku jiné, a to, když mě chceš, tak si mě chyť," směje se. Jinak má ale pro svého zaměstnavatele jen slova chvály. „Oba trenéři se dobře vzájemně doplňují, zázemí v Lovosicích je skvělé a jsem součástí úžasného klubu." Franc: Lovosicím stále fandím, ale teď musí jít sympatie stranou Přečíst článek › Před zápasem poctivě dodržuje i rituály, ty však fanoušci spatřit nemohou. Oba se totiž odehrávají ještě v šatně. „Když jsem maturoval, dostal jsem prsten. Ten do sebe za celý týden nasbírá pozitivní energii. Před zápasem si ho nasadím na prst, zmáčknu ho a sundám. Jako kdybych z něj dostal tu pozitivní energii," popisuje, jak čerpá energii. Druhý rituál je čistě z pověrčivost. "Když se obouvám, nejdřív obuju pravou botu a pak levou. To stejné s tkaničkami.“ Domů to má sice sice daleko, v Česku ale samotou netrpí. „Žiji tu se svou přítelkyní, rodina mi navíc pravidelně volá. Otec zhruba po dvou až třech dnech, bratr jednou za pět dnů. I sestra mi zavolá, všichni se mě ptají, jak to jde, jak jde život. Táta má navíc pod kontrolou i moje výkony, protože po mně vždycky chce odkazy na naše zápasy," uzavírá se smíchem. AUTOŘI: JAKUB VÍTEK, VERONIKA BALDWIN