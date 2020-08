Už před týdnem byl na letišti, kam z Montrealu přicestoval kanadský smečař Lars Bornemann. Poslední dvě sezony hrál rakouskou bundesligu a o víkendu pomohl novým spoluhráčům k třetímu místu na turnaj na pražském Blaníku.

Herní část přípravy tedy začala pod taktovkou nového trenéra bouřliváka Vladimíra Vašiny, jenž na severu Čech nahradil patriota Jakuba Salona a podepsal roční kontrakt, úspěšně.

„Bylo to herním o nastartování sezony, místo tradičních Dřevěnic se sjelo 12 týmů do Prahy. Vedle nás třeba hráči místního Lva, Kladna, Příbrami a nastoupily dva reprezentační výběry do 21 let. V jednom z nich i náš univerzál Matouš Lank, který usiluje o nominaci na zářijové mistrovství Evropy. Skončili jsme třetí, nový hráč z Kanady nám pomohl a myslím, že i dobře zapadl do týmu,“ uvedl k letní venkovní premiéře Přikryl.

Kanadská akvizice není v kádru ještě ani týden. „Hrál jsem na vysoké v Oak Bay a potom na Okaganské univerzitě. Následně jsem působil dva roky v dresu Union Raiffeisen Waldviertel v Rakousku pod trenérem Zdenkem Šmejkalem. V minulosti jsem v přípravě nastoupil asi k sedmi zápasům proti českým celkům, takže vím, že zdejší soutěž má kvalitu a vím, co mě čeká,“ uvedl pro klubový web 25letý nováček, který má rodinu v Německu.

Může se stát, že oproti zvyklostem a plánům bude jediným zahraničním hráčem v kádru. „Vzhledem k dotacím nemůžeme brát hráče z Evropské unie, z Ameriky je problém z cestováním, ale nejenom tam. Teď jsou potíže třeba s Ukrajinci. Může se stát, že nás čeká trochu jiná sezona. Sestavit tým nebude jednoduché, protože čeští hráči na trhu nejsou. Jsme v kontaktu s mladým smečařem z Kladna, ale kdyby se povedlo něco víc, bylo by to jako kdyby nám spadla hvězda z nebe,“ zamyslel se manažer.

Tým se připravuje v domácích podmínkách a už v sobotu ho čeká další letní klasika, turnaj v Chlumci nad Cidlinou. „Zde už bude šest extraligových mužstev,“ dodal Přikryl.