Bitvu o čtvrtou příčku a konfrontaci tabulkových sousedů vyhráli z evropských pohárů rozjetí pražští Lvi, kteří za necelou hodinu a půl vyhráli na palubovce Ústí nad Labem třikrát shodně 25:21.

„Dva sporné momenty v první sadě a servis soupeře rozhodl,“ hodnotil utkání smutný ústecký trenér Lubomír Vašina s tím, že ocenil výkon obou celků.

„První set, který jsme vyhráli konečně po šesti zápasech, rozhodl Mihajlovič, tam to jednoduché nebylo. Zvládli jsme servis, předvedli zlepšenou obranu a proto byly k vidění pěkné výměny, chválím i libera Ježka,“ usmíval se naopak Tomáš Pomr, kouč Lvů Praha.

Cizinecká legie v čele se zmiňovaným dvoumetrovým slovinským smečařem Matejem Mihajlovičem potvrdila přes enormní úsilí oslabených domácích odhady bookmakerů a na severu Čech splnila roli favorita.

„Do poslední chvilky jsem nevěděl, kdo bude moci nastoupit,“ posteskl si už před začátkem duelu Vašina, jehož tým ztratil v sobotu v Českých Budějovicích naprosto famózní sérii jedenácti vyhraných bitev v řadě.

Pod další ztrátu se vedle výborného protivníka podepsala i zranění. Do hry se kvůli potížím se zády nedostal Filip Kramar, na univerálu narychlo zaskočil Ivo Kobolka, jenž trénuje kvůli potížím s ramenem jen několik dnů. „Za daných okolností jsem svůj návrat na palubovku musel uspíšit,“ potvrdil sám hráč..

Parádní začátek, to bylo to nejlepší co domácí parta předvedla, krok dlouho držela i v třetím dějství.

Drtivou část úvodního setu, který byl pro další vývoj klíčový, měli pod kontrolou Ústečtí, vedli ještě 21:18, avšak závěr, chybný verdikt rozhodčího Petra Kvardy a sedm získaných bodů v řadě dostal hosty dokonale do hry. „Proti jejich bloku to bylo opravdu strašně těžké,“ přiznal Kobolka. Pro přesnost – na bloky to celkově skončilo 2:12…

Famózní byl Mihajlovič „Ano, pomohl nám servisem, dodal sebevědomí. Soupeř měl potíže na účku a třebaže hrál pestře, tak nám jejich absence na univerzálu roli trochu usnadnily,“ uvedl 39letý lví blokař Jiří Král.

Volejbal, extraliga, 20. kolo:

SK Volejbal Ústí nad Labem - Lvi Praha 0:3 (21:25, 21:25, 21:25).

Rozhodčí Kvarda Petr - Dušek Petr. Čas: 77. Minut. Bez diváků.

Body Ústí: Parraguirre 14, Bornemann 13, Tibitanzl 8, Kobolka, Beer a Pavlovský 4, Bartůněk 2

Body Praha: Nedeljkovic 19, Skakic 13, Mihajlovič 7, Král a Paták 6