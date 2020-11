„Bylo to rozjeté na výhru. I bez diváků Děčín v poslední chvíli vsadil vše na jednu kartu. Začal agresivně bránit, dával těžké střely a šel po útočném doskoku. Bohužel mu to vyšlo. Několikrát jsme dokázali bodově odskočit, ale soupeř vždy našel odpověď a my mu nezatloukli pověstný hřebíček do rakve. Nemůžeme se na nic vymlouvat, tady jsme jako favorité selhali,“ smutně poznamenal po derby s Děčínem ústecký trenér Antonín Pištěcký. Ústečtí hráči nenašli zbraň, jak zastavit Ondřeje Šišku, který nasázel 32 bodů a Sluneta prohrála 87:88.

„Neporazil nás Děčín, ale Šiška. Ondra hrál skvěle. My nenašli jediného hráče, který by ho dokázal ubránit. Nemám problém, když dá těžkou střelu přes našeho branícího hráče. Ale on dal minimálně pět košů díky velkým chybám v naší obraně, kdy si mohl krásně procvičit dvojtakty. Pak mu narostla sebedůvěra,“ zdůraznil. Na dlouhou pauzu se rozhodně vymlouvat nechtěl. „To vůbec. Vymlouvat se na pauzu, nebo brzké zranění Rakočeviče není na místě. My to prostě nezvládli. Diváci tomu samozřejmě chyběli, ale jsme rádi, že se vůbec hraje. Podali nám prst, tak nemůžeme chtít celou ruku,“ dodal kouč Ústí nad Labem.

S tím souhlasil také Dalibor Fait, jenž byl povolán i do reprezentace. „Co na to říct? V poslední čtvrtině jsme měli velký náskok, stačilo to ubránit. Nebyli jsme schopni zastavit Šišku. Darovali jsme mu tolik jednoduchých nájezdů, trefil těžké trojky. Rozhodla naše špatná obrana,“ kroutil hlavou dvoumetrový borec, jenž nasázel 16 bodů. Ani to ale Ústí nestačilo. „Na dlouhou pauzu se nechceme vymlouvat. Já to na sobě možná trochu cítil, ale měli jsme několik dní na přípravu, dali jsme to dohromady a na tréninku dělali všechno možné. Tenhle zápas byl o bojovnosti v poslední čtvrtině a o obraně,“ zdůraznil.

Děčín sice nehnali vždy výborní diváci, přesto Válečníci vsadili v závěru na své tradiční zbraně. „Děčín byl vždy velmi houževnatý a nepříjemný. Tady to předvedl i bez fanoušků, nebrzdilo je to. Předčili nás agresivitou. Mrzí nás, že jsme s nimi prohráli po delší době, ale teď s tím už nic neuděláme,“ dodal Dalibor Fait. Už dnes čeká Ústí domácí zápas s Brnem.