Jedním z nich je ústecký rodák David Lehmann, který momentálně bydlí v České Lípě. Nabízí se otázka, čím se David odlišuje od ostatních? V hokeji je totiž příznivcem Bílých Tygrů, ve fotbale pak Sparty. K tomu velice rád sleduje závody formule 1.

Pikantní ovšem je, že Bílí Tygři budou hrát semifinále play-off hokejové extraligy právě proti Spartě.

Jak dlouho a proč fandíte zrovna Bílým Tygrům?

Bílým Tygrům fandím od roku 2002, kdy se jim podařilo postoupit do extraligy a jsem jejich fanoušek z toho důvodu, že reprezentují Liberecký kraj v nejvyšší hokejové soutěži v celé ČR. Liberec je navíc velmi blízko České Lípě, kde bydlím, takže se dá v pohodě dojet na jakýkoliv zápas.

Vzpomenete si na svůj první zápas v liberecké aréně?

Můj první zápas v ještě Svijanské aréně byl hned v roce 2002 proti Pardubicím. A byla tam strašná zima.

V době před koronavirem jste jezdil na zápasy do Liberce pravidelně nebo jen občas?

V době před koronavirem jsem jezdil pravidelně na zápasy do Liberce a především na šlágry se Spartou, Brnem, Plzní a Boleslaví.

Zúčastnil jste se někdy i venkovního výjezdu?

Venkovního výjezdu přímo ne, ale když jsem studoval v Praze vysokou školu a Bílí Tygři hráli na Spartě ještě v Holešovicích a nebo na Slávii v O2 aréně, tak jsem tam samozřejmě pravidelně byl v dresu a v kotli hostů (úsměv).

Jaký je váš nejoblíbenější hráč ze současného kádru?

Můj nejoblíbenější hráč je Michal Birner, protože je to největší opora Tygrů a na jeho výkony se vždy můžeme spolehnout.

Jaký je váš tip ohledně semifinálové série se Spartou?

Tak tato semifinálová série bude hodně atraktivní a vyhecovaná, podle mě je to předčasné finále. Play-off je něco úplně jiného než základní část, takže Liberec to zvládne v nádherných hokejových bitvách a postoupíme do finále.

Proč v hokeji fandíte Liberci a ve fotbale Spartě?

V hokeji fandím Liberci, protože mi je zkrátka ze všech klubů nejsympatičtější tou mentalitou klubu, jak hokej dělají a jak pracují s hráči. Navíc má skvělou arénu a krásný areál kolem ní. Spartě fandím ve fotbale, protože už to tak je odjakživa, ale ve fotbale přeji i Liberci, protože dokáže s mladým kádrem předvádět úctyhodné výkony a sbírat důležité body do koeficientu českého fotbalu.

Neuvažoval jste o tom, že byste i ve fotbale fandil Slovanu?

Ve fotbale fandím i Slovanu, hlavně tedy když nehraje se Spartou, ale v derby proti Jablonci a Slávii, ale i v dalších zápasech. Ať se Slovanu daří co nejvíce.

Vzpomenete si na svůj první zápas na Letné?

První zápas na Letné bylo hned derby pražských S, kdy ještě za Spartu hrál a dělal kapitána Karel Poborský.

Jak jako fanoušek prožíváte skutečnost, že se nedostanete na stadiony?

Že se teď nedostanou žádní fanoušci na stadiony, je doslova katastrofa, protože to prostě k tomu sportu patří. Hraje se pro fanoušky a ti kolikrát vytváří výbornou atmosféru, která mnohokrát pomůže zápas ovlivnit. Hlavně v Liberci na hokeji jsou fanoušci šestým hráčem na ledě, tam byla vždy nejlepší atmosféra, kterou jsem kdy na hokeji zažil.

Jste velkým fanouškem formule 1 a hlavně týmu AlphaTauri. Jak dlouho sledujete královnu motorsportu a z jakého důvodu držíte palce právě této stáji?

Formuli 1 sleduji zhruba od roku 1999, kdy zářil Michael Schumacher. Jelikož mám doma vůz značky Honda, tak fandím monopostům, které pohání právě pohonná jednotka této automobilky. AlphaTauri je tým ze středu pole, který má ale velké ambice a dokáže mile překvapovat svými výkony.