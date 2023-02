První půle se vám ale vůbec nepovedla. A pak přišla exploze v té druhé…

Ano, byl to pravděpodobně náš nejhorší poločas od startu té vítězné série. Nedokážu říct, proč jsme neměli tolik energie, bylo štěstí, že jsme v poločase ztráceli jen šest bodů. Víme, že umíme velké obraty, ale mnohem raději bychom hráli dobře celých 40 minut.

Jsou hráči, které sváže nervozita, a naopak hráči, kteří si momenty v takové atmosféře užívají. Jak to máte vy?

Na každý zápas se dívám stejně, se stejným soustředěním a klidem. Snažím se hrát bez tlaku a věřím, že já i tým máme výsledek zápasu pod kontrolou bez ohledu na to, proti komu zrovna hrajeme. Vždy jde o to, co dokážeme jako celek.

Hrál jste už duel před takovou kulisou, jaká panovala v neděli na Slunetě?

Tady v KNBL ne, ale během své profesionální a vysokoškolské kariéry už jsem hrál v několika takových kulisách, takže jsem trochu zvyklý na takovou porci diváků a mohutné fandění.

V Ústí patříte k oporám, co se bodů týče, jste v TOP 10, jste lídr týmu?

Když hrajete na postu rozehrávače, jste tak trochu trenérem na hřišti. Takže tímto způsobem lídr jsem. Ale každý v našem týmu má svůj hlas. Řekl bych, že to je to, co nás dělá tak dobrými. Pokud je třeba něco říci, udělá to kdokoliv a kdykoliv, ať už v tréninku nebo ve hře.

Do týmu jste přišel až v průběhu sezóny, Sluneta se pak ale zvedla, jak jste to vnímal?

Myslím, že tohle je skvělá práce trenéra, který si vybral opravdu vhodný typ hráče. Mám opravdu pocit, že se do tohoto týmu perfektně hodím. Všichni se velmi dobře doplňujeme a v tom je naše síla.

V lednu jste se stal nejužitečnějším hráčem ligy…

Určitě z toho mám radost, je to skvělé získat takové ocenění. Ale je důležité dál zvládat zápasy vítězně. Pokud nebudeme pokračovat ve výhrách, není možné získávat další ocenění. Řekl bych ale, že rozhodovaly skutečně detaily a pro vedení ligy to bylo těžké rozhodnutí, protože všichni hrajeme velice dobře. Upřímně jsem si myslel, že tuhle cenu vyhraje Spencer Svejcar.

Odměnou je vám sponzorský vůz, řídíte? A kam se kdyžtak plánujete vypravit?

Ano, řídím. Jel jsem zatím tady po Ústí nakoupit nějaké jídlo. V příštích týdnech máme trochu volna, takže asi strávím víkend v Praze, ještě uvidím.

Jak se vám líbí v Ústí? Poznávají vás třeba fanoušci? Po zápase jich na palubovce bylo dost, a žádali různé hráče o fotku nebo autogram…

Ústí je pěkné město a mohu říct, že naši fanoušci jsou nadšení a chodí rádi na naše zápasy. Ve městě už se mi několikrát stalo, že mě zastavili a žádali třeba o fotku, ale nic velkého.

Je podle vás Ústí basketbalové město?

Řekl bych, že ano. Když vidíte podporu, kterou nyní máme na našich zápasech spolu s našimi mládežnickými týmy, jde vidět, že to je místo, kterému záleží především na vítězství.