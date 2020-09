Pětadvacetiletý rodák z Charlotte v USA hraje sport se šišatým míčem přes dvacet let. Za mořem jsou narvané tribuny během zápasů amerického fotbalu běžné. Superbowl, tedy finále NFL, je jednou z nejsledovanějších sportovních akcí planety. V Čechách si lidé na tento sport zatím stále zvykají, na Ústecku už ale mají Blades slušnou základnu.

V prvním domácím duelu přišla nejvyšší návštěva celého kola právě v Ústí. Nyní čeká Blades svátek, v neděli 6. září si místo domácího hřiště v Olšinkách zahrají na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Corpening nepochybuje, že tak velká akce z ústeckého celku vyždíme to nejlepší a Blades si zapíší třetí výhru ze čtyř utkání.

Zápas na Městském stadionu bude přenášet i ČT Sport, jak se těšíte?

Jsem velice natěšený, hrajeme doma před našimi fanoušky. Doufám, že jim opět předvedeme, že si vážíme jejich podpory a ten zápas pro ně vyhrajeme. To, že zápas bude na televizních obrazovkách, bude skvělé hlavně pro mou rodinu v Americe, která bude moci utkání sledovat. Jsou to mí největší fanoušci. Věřím, že hra pod velkými světly Městského stadionu a televizních kamer z nás vyždíme to nejlepší.

Tým má po třech zápasech dvě výhry a směle kráčí do play-off. Jak hodnotíte prozatímní průběh sezóny?

Po třech týdnech máme bilanci dvou výher a jedné porážky a já cítím velkou důvěru v náš tým, který každým tréninkem roste. Víme, že jsme dobří, ale pořád se snažíme zlepšit detaily, které mohou rozhodovat zápasy. Tento tým má podle mne mnoho skrytého potenciálu. Jak procházíme sezónou, stále více a více se zlepšujeme a sehráváme pro play-off. Věřím, že v letošním ročníku Paddock ligy zanecháme výraznou stopu.

Takže jste v týmu spokojený?

Rodina Blades se na mne velice těšila a ihned jsem pocítil tu bratrskou soudržnost. Hned v den mého příletu jsme měli vyrazit na přípravný kemp, který byl v ten den kvůli nařízením vlády zrušen. Spoluhráč Daniel Polanka mne pozval k sobě domů na teplou večeři. Během karantény a později i tréninků jsem se díky skvělým spoluhráčům začal cítit jako doma i tak daleko od vlastní rodiny.

V Ústí jste už téměř půl roku, jak se vám tu líbí?

Toto je poprvé, co jsem za oceánem. Když jsem v březnu dorazil, netušil jsem co mám očekávat. Musím říct, že tu jsou moc milí lidé a moc mi tu chutná. Jen se vždy raději při výběru z jídelního lístku ptám, jestli to není ze syrového masa, protože z toho vašeho tataráku mám trochu strach. Samozřejmě české pivo je skvělé a ženy moc krásné. V sobotu večer po zápase jsme se se spoluhráčem prošli po historickém centru Prahy, od muzea až na Karlův most. To byla nádhera. Kolem Ústí nad Labem se mi zase líbí ta příroda, mám půjčené kolo, takže po zdejších kopcích jezdím docela často. Ty výhledy jsou nezaměnitelné.

Někteří fanoušci stále nejsou v americkém fotbale úplně zběhlí, jak byste se jim popsal jako hráč?

Nastupuji na dvou pozicích. V obraně jsem free safety, což je poslední záchranná brzda proti dlouhým přihrávkám. V útoku jsem naopak wide receiver, tzn. ten člověk, který tyto dlouhé přihrávky zachytává. Americký fotbal hraji již přes dvacet let. Pocházím z Charlotte, USA, hrál jsem na North Carolina Central University, kde jsem pomohl vyhrát tři konferenční šampionáty v divizi 1 NCAA.

Na co byste fanoušky nalákal na nedělní svátek na Městském stadionu?

Všem fanouškům bych rád vzkázal, že děkujeme za jejich podporu. Doufám, že všechny uvidíme na nedělním zápase a slibuji, že je nezklameme!

Nedělní show na Městském stadionu

Už v neděli 6. září od 17 hodin čeká Blades další domácí duel v nejvyšší soutěži. Místo tradiční domácí půdy v Olšinkách ale vyzvou Přerov Mammoths na Městském stadionu v Ústí nad Labem! Skvělou show doplní nejen cheerleaders, ale i fanzóna se skákacím hradem a dalšími atrakcemi, včetně možnosti vyzkoušet si, jakou rychlost má vaše přihrávka! Vstup je 100 Kč, děti do 15 let jdou zdarma. Prodej je na místě v den zápasu.