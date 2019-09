Zájem o inline bruslení roste. Jedním z těch, kdo se o to starají v Ústeckém kraji, je skupina nadšenců z Inlineclubu. Do ní patří instruktoři, pedagogové, zdravotníci, trenéři, ale třeba i praktikanti, kteří vzešli z řad bývalých žáků. Ve spolupráci s lokálními Domy dětí a mládeže pořádají v Ústí nad Labem, Chlumci, Děčíně a Dubí nejen letní příměstské tábory, ale i kroužky či veřejné akce. Jednou z nich je i sobotní Dětský inline den na Severní Terase, kam můžete zavítat i vy. Pro inspiraci vám přinášíme rozhovor s hlavním vedoucím Inlineclubu Tomášem Vršínským, jenž má, mimo dalších, i kurz Trenér rychlobruslení.

Čeho se Dětský inline den vlastně týká?

Máme připravený program, kdy si mohou účastníci vyzkoušet spoustu věcí a dovedností nejen na inlinech. Přijít lze kdykoliv v průběhu, žádná z aktivit nebude časově omezená. Proběhne také vystoupení profesionálů ve freestylu, pro děti budou připraveny i různé odměny. Celá akce začne v sobotu v 10 ráno v Sektorovém centru na Severní Terase a potrvá do 16 hodin. Vyvrcholením by měl být, bude-li nám přát počasí, hromadný závod.

Vy krom toho provozujete i letní příměstské tábory, ty ale také nejsou jen a pouze o bruslení, že?

Samozřejmě, že děti mají i jiné aktivity. Letos jsme chodili do bazénu, popřípadě jsme válčili s vodními pistolemi, konají se i soutěže spadající do klasické celotáborovky. Letos bylo jedno z témat RETRO, kdy se například skákalo v pytlích, zkrátka se dětem snažíme ukázat i zábavu rodičů, když bývaly v jejich věku.

Jak to celé začalo?

Před šesti lety jsme, poté, co jsme působili jako instruktoři na podobných akcích v Praze, přivedli do Ústí první tábory. Tehdy to bylo o pár bězích čítajících pár dětí. Dnes jedeme celé léto, které míváme absolutně naplněné. Mimo to provozujeme bruslařské kroužky či různé jednorázové akce.

Vaše aktivita nespadá jen do Ústí nad Labem ale i do okolních měst…

Ano, měli jsme tábory ještě v Chlumci, Dubí a Děčíně, prvním rokem jsme také otestovali turistický tábor, kde se děti podívaly po celém kraji. To ale bylo pouze o některých prázdninových týdnech, nikoliv po celé léto.

Přesto to ale byl oproti loňskému počtu akcí nárůst, znamená to, že se k vám spokojená klientela ráda vrací?

Třeba v Děčíně jsme letos působili teprve druhým rokem, vrátilo se nám však zhruba osmdesát procent dětí, které byly loni. Nárůst evidujeme i v Dubí, protože tam není těch akcí tolik, takže je to pro místní zajímavé.

Kolik dětí vám zhruba za léto projde pod rukama?

Letos to bylo trochu symbolické, při šestém ročníku jsme měli dohromady na všech táborech 666 dětí. Staralo se o ně 29 instruktorů, včetně praktikantů. Zajímavostí je, že řadu z praktikantů tvoří bývalí účastníci táborů, kteří své dovednosti vypilovali až tak daleko, že je nyní mohou sami vyučovat. Někdy to motivuje i starší děti, kteří se do budoucna rovněž chtějí stát praktikanty.

Kapacita ale zřejmě není neomezená, proto fungují i kroužky?

Na kroužky může přijít kdokoliv, protože máme různé úrovně. Věnujeme se těm, kdo stojí na bruslích úplně poprvé, i těm zkušenějším.

I tak ale musí přijít časem doba, kdy se i ti nejzkušenější naučí všechno, nebo ne?

Pro ty, kteří s námi jezdí už dlouho, otevíráme letos nově hodiny zaměřené na freestyle, kde se učí nadstandard, který už běžný bruslař nezvládá. Další novinkou bude kroužek inline hokeje, který zpestří pilování dovedností všem pokročilejším bruslařům. Otevíráme i kroužek na quad bruslích, což jsou klasické retro brusle s kolečky ve dvou řadách. Na nich se účastníci naučí základy jízdy či některé umělecké taneční prvky, které jsou vidění v některých amerických filmech.

Kde všude vás může člověk mimo kroužky či tábory potkat?

Byli jsme na Kroužkofestu, jinak se snažíme dostat na všechny akce, které jsou pro děti zajímavé. Není to jen o těch sportovních, pokud tam sport chybí, snažíme se to vynahradit naší účastí. Pořádali jsme také veřejné inline bruslení ve sportovní hale Severotuk, tu ale bohužel zavřeli. Pokud se nám podaří sehnat jiné vhodné prostředí, chtěli bychom tuto akci obnovit. I tam poskytujeme individuální lekce bruslení.

Jak to funguje, když přijde nový člověk, který třeba na bruslích nikdy nestál, a chtěl by si to vyzkoušet?

Nejlepší je zvolit právě takovouto veřejnou akci, kde půjčujeme i vybavení, a které jsou zadarmo. Nejen, že lze zjistit, zda to vaše dítě baví, ale případně otestujeme i jeho dovednosti. Podle toho se pak může přihlásit na příslušnou úroveň kroužku nebo i na tábor.

Poskytujete případně i lekce pro dospělé?

Stává se, že dorazí rodiče, kteří už svým dětem nestačí a chtěli by se něco přiučit, takže ta možnost tu samozřejmě je v rámci individuální výuky. Preferujeme venkovní výuku od jara do podzimu, protože je jednak příjemnější a jednak i cenově dostupnější.