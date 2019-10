Výsledek vypadá vcelku jednoznačně, jak byste zápas zhodnotil?

Myslím, že soupeř byl trochu unavený z dlouhé cesty. My jsme toho chtěli využít a vstoupit do zápasu co nejlépe, což se nám povedlo. Pak už jsme jen kontrolovali skóre, což bylo na utkání asi to nejtěžší, udržet koncentraci po celou dobu.

Je něco, co se vám nepozdávalo, na čem musíte ještě pracovat?

V některých momentech, právě kvůli slabší koncentraci, jsme zbytečně přehrávali naše akce, párkrát jsme se také nechali zbytečně vyloučit. Naopak naše přesilovky by mohly být ještě víc efektivní, dali jsme v nich jen dva góly.

Vy jste dal hattrick, navíc jste autorem i jubilejní desáté branky, bude vás to něco stát?

Nějaká pokuta tam určitě bude, myslím, že je to padesát korun. Přidám to ale moc rád, těší mě, že se mi konečně povedlo se prosadit, jelikož od začátku sezóny se mi moc nedařilo a bylo to trochu trápení.

Soupeř si příliš šancí nevytvořil, přesto nakonec brankáři Netopilíkovi těsně uniklo čisté konto. Není to kaňka na dnešním výkonu?

Přičítal bych to zmíněné nekoncentraci při vysokém vedení. Těžko mu ale něco vyčítat, měl před sebou několik hráčů, ta střela asi nešla příliš vidět. S nulou by to asi bylo hezčí, ale neřekl bych, že to je nějaká katastrofa.

Připsali jste si čtvrtou výhru, oproti tomu máte tři porážky. Jak hodnotíte dosavadní průběh sezóny?

Obecně pro nás platí, že v domácích zápasech se nám daří víc, než venku. Je to i díky divákům, kteří nás doma ženou. Mrzí mě prohra v Havířově, kde jsme mohli a měli vyhrát. To by nás v tabulce posunulo o dvě, tři příčky dopředu, což by bylo příjemnější. V posledních zápasech jsme se ale docela rozstříleli, takže doufám, že to takhle bude pokračovat i v dalších zápasech.