Děčín – Povedlo se. Ústečtí basketbalisté podruhé v sezóně ovládli regionální derby. V Děčíně vyhráli po třetím prodloužení 109:106 a na děčínské půdě vyhráli po 16 letech.

„Gratuluji Slunetě, byl to super zápas. Co rozhodlo? Hrálo se padesát pět minut, takže by se tam dalo najít hodně věcí, které se daly udělat jinak. Jedna střela, jedno lepší rozhodnutí, lepší exekuce. To poslední je to, co nás zlobí. Ústí dnes střílelo lépe šestky i trojky,“ zhodnotil utkání děčínský trenér Pavel Budínský.

„Chci poděkovat svým hráčům, že tu nechali všechno. Pro nás bylo klíčové, že jsme neprohráli na doskoku a nepoztráceli tolik míčů, jako Děčín. Měli jsme jen o jednu ztrátu více. Kdybych věděl, že se bude hrát na tři prodloužení, rozhodně bych minuty rozložil mezi více hráčů. V závěru už mi bylo kluků líto, protože bylo vidět, že je to na krev,“ řekl spokojený trenér Ústí nad Labem Antonín Pištěcký.

Děčínští Válečníci tak zakončili základní část Kooperativa NBL porážkou a do nadstavbové skupiny A1 jdou ze třetího místa. Nacpaná Maroldovka byla svědkem pořádného dramatu. Po vyrovnané první třetině se v té druhé dostalo Ústí nad Labem do čtyřbodového náskoku a v poločase tak bylo spokojenějším týmem.

Jenže domácí, které hnali za vítězstvím fantastičtí fanoušci, zabrali, třetí periodu vyhráli 22:14 a měli před poslední čtvrtou lepší výchozí pozici. Parta okolo trenéra Antonína Pištěckého ale chtěla po dlouhých letech dobýt děčínskou palubovku a dovedla derby za stavu 82:82 dovedla do prodloužení.

Diváci si tak užili basketbalového nášupu, ani dvě prodloužení nerozhodli, za stavu 99:99 se šlo na to třetí. Tam už ale mělo lepší nervy Ústí nad Labem a po výhře 109:106 skončilo po základní části na šesté místě.

Ve středu 6. února se derby bude opakovat. Děčín totiž v rámci nadstavbové skupiny A1 přivítá Ústí nad Labem už od 17 hodin!

„Oba týmy bojovaly, byl to skvělý souboj. Vše je nejlepší pozvánku na středeční zápas,“ dodal Budínský. „Musíme si odpočinout, ve středu do Děčína jedeme znovu. Musíme to zvládnout hlavně v hlavě, protože Děčín na nás bude připravený a bude nám to chtít vrátit,“ má jasno Pištěcký.

BK ARMEX Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem 106:109 po třetím prodloužení (20:20, 37:43, 59:57, 82:82 - 99:99)

Nejvíce bodů: Carlson 18, Pomikálek, Šiška a Autrey 15, Ježek 13 - P. Houška a Pecka 22, Wallace 21, Šotnar 11.

Tabulka Kooperativa NBL po základní části: 1. Nymburk 100, 2. Svitavy 72,7, 3. Děčín 63,6, 4. Pardubice 59,1, 5. Olomoucko 59,1, 6. Ústí n. L. 59,1, 7. Opava 45,5, 8. Brno 36,4, 9, Kolín 31,8, 10. USK Praha 31,8, 11. Ostrava 27,3. 12. Královští Sokoli 13,6.