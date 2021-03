Mezi amatéry se představili mimo jiné budoucí naděje, které pokračují ve šlépějích svých rodičů, Jaromíra Konečná či Martin Rusňák.

Severočeská boxerka se nakonec utkala v odvetě s Valentýnou Vackovou, duel ovládla 3:0 na body. "Nebyl to lehký zápas, soupeřka se hodně zlepšila, měla tvrdé údery. Za výhru jsem strašně šťastná," přiznala dcera slavného Chirurga. "Doufala jsem alespoň v remízu, protože jsem na ten zápas tvrdě dřela, ale bohužel," přidala svůj pohled i poražená Vacková. "Byla dobrá," složila poklonu své soupeřce.

Výhru 3:0 na body si připsala také stále neporažená Fabiana Bytyqi, která proti sobě měla po dlouhé době menší soupeřku Judit Hachboldovou. „Vyzkoušela jsem si to na sparingu, a sedá si to,“ usmívala se po utkání Andělská pěst, která znovu boxovala ve vyšší váhové kategorii. „Ta padesátka není špatná, ale dál uvidíme podle možností,“ nastínila další plány s tím, že by ale ráda obhajovala světový pás v mini muší váze.

Krom toho si vyzkoušela i pozici asistentky trenéra Konečného během zápasu jeho dcery. "Ta role mě potěšila a myslím, že je to fajn. I já měla dříve své vzory, které mě motivovaly. Ráda jí pomůžu v dalším rozvoji," uvedla Bytyqi.

Hned v prvním kole si připsal K.O. také ústecký obr Tomáš Šálek. „Byl jsem skvěle připravenej. I když je covid, tak ve dvou trénujeme s koučem skoro pořád,“ zhodnotil stroze ranař. Ten se nakonec utkal až s třetím domluveným soupeřem. "Nejdřív to měl být někdo z Francie, pak z Řecka, ale covid to nakonec rozhodl jinak," pokrčil rameny.

Jednou jsem poslechl trenéra

Přesnou ranou na oko Petra Pastyříka ukončil duel před limitem i další Ústečan Radek Vařák. "Chtěl jsem si trošku zaboxovat, ale bohužel," hodnotil se smíchem brzký konec proti debutantovi v ringu. "Já se Radkovi omlouvám, že to skončilo takhle brzy. Je zkušený, dobře mě trefil na oko, ani nevím, co s tím máme, ale to je mi v tuto chvíli jedno. Chtěl jsem si vyzkoušet zápas v ringu a to se mi povedlo, díky," opáčil mostecký Strongman.

"Viděli jsme nějaká Petrova videa, chtěl jsem si chvíli zapinkat, což jsem praktikoval v prvním kole. Pak jsem teda asi poprvé v kariéře poslechl trenéra a ve druhém to rozbalil, a takhle to dopadlo," neopouštěl humor Vařáka. "Bude mi 44 let, jsem rád, že jsem si mohl ještě, a kort v dnešní době, zaboxovat," poděkoval organizátorům akce.

Ve velkém stylu vlétla do ringu také pražská debutanka Nikola Hubálková. Miss Bikini Fitness zdemolovala doposud neporaženou Laru Ochmannovou (Německo) 3:0 na body. "Byla to výzva, neměla jsem co ztratit. Na ten zápas jsem makala a ta dřina mě strašně bavila. Box je super," líčila v emocích ranařka, jejíž agresivní styl, který spustil soupeřce krev z nosu, popsali komentátoři jako "vykopnutí dveří do profi boxu".

"Asi jde vidět, že nejsem úplně holčičí typ, tvrdá práce mě baví," přiznala zápasnice s vyrýsovanou postavou, která se dříve stala i Miss Bikini Fitness. "To byl asi trochu přešlap, to fitko a tak je fajn, ale pak se někde předvádět není úplně ono. Zápas je lepší," uculila se.