Poslední jarní kolo ovládl Antonín Cimrman. Ten spolu se čtyřmi dalšími hráči získal 19 bodů, rozhodnout tak musela až Supertrefa, ve které opět slavil nejodvážnější tip.

Vítěz má u nás v redakci sixpack piv Gambrinus 10°, který si může vyzvednout po telefonické dohodě do středy 26. června do 15.00. Do této doby mají šanci vyzvednout si své výhry i všichni ostatní vítězové kol, kteří si své ceny ještě nepřevzali, poté výhra propadá!

Zároveň známe i celkového šampiona, kterým se nakonec stal Václav Horáček, jenž získá voucher na sud piva Gambinus 10°. O druhém a třetím místě musel rozhodnout až součet Supertref za celé jaro mezi třemi soutěžícími. Mistrovský tah předvedl Roman Cabálka, který si zřejmě spočítal dosavadní bilanci a Supertrefu posledního kola stanovil 120. Díky tomu se dostal celkovému počtu branek nejblíže a slaví alespoň stříbro. Součet Supertref určil také dva ze šesti hráčů na 10.-15. místě, kteří se podívají na vyhlášení. Vítězným týmem jsou opět Králové Severu.

Vzhledem k tomu, že do stanovené lhůty (pátek 21. června) neproběhly žádné reklamace, je pořadí, které vyšlo 19. června v Ústeckém deníku definitivní.

Vyhlášení s pohoštěním a předáním cen se uskuteční už zítra, 26. června od 18.00 v Irish pubu na Zimním stadionu.