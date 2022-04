Velká cena bude velkým testem před květnovým evropským šampionátem v Arménii, ženy kvůli se blížícímu mistrovství na sever Čech naopak nevydají.

„Potvrzena je účast devatenácti zemí: Afganistán, Anglie, Arménie, Brazílie,Bulharsko,Finsko, Kyrgystán, Lucenbursko,Maďarsko, Maroko,Německo,Norsko, Polsko, Rakousko,Skotsko,Tunisko, Ukrajina, Wales a domácí národní tým. Zvažovali jsme i účast dalších zemí, ale u afrických reprezentací je to složitější, jinde se musela řešit víza. Supervizorem turnaje bude za EUBC (Evropská boxerská asociace ) Viorel Sima z Rumunska,“ řekl Žáček.

Pořadatelé si od letošních revolučních novinek slibují větší divácký zájem. Grand Prix stále patří mezi elitní nejen evropské turnaje. „Viděli jsme podobná klání v podobném prostředí, proto se přesouváme z haly do centra města. Kulturní tým má vyhovující zázemí, příznivci to budou mít v centru města a i logisticky to dává smysl. Zároveň jsme se chtěli vyhnout víkendu, i to by mělo návštěvnosti pomoci,“ dodal šéf boxu Žáček.