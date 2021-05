Jsou to pro fanoušky boxu dobré zprávy: Velká cena se uskuteční a i v nelehké covidové době bude mít patřičný lesk. Tak, jak se na jeden z největších světových podniků v olympijském ringu sluší. Dodají ho ostřílení borci ze všech koutů planety, medailisté z velkých akcí.

„Startovní listina je pestrá, počítáme s osmi váhovými kategoriemi mužů a šesti žen. Reprezentační trenéři ladí nominaci českého národního týmu,“ řekl Svatopluk Žáček, prezident České boxerské asociace s tím, že organizace klání bude složitější: „Ale nedá se nic dělat a musíme se s tím vypořádat.“

Grand Prix se uskuteční od středy 5. května, vygraduje tradičně nejsledovanějším sobotním finálovým blokem. Chybět v něm bude český olympionik a pětinásobný vítěz ústecké Velké ceny či bronzový z juniorské Evropy i světa 30letý Zdeněk Chládek.

Kariéru mu ukončilo zranění, potíže s ramenem. „Zdraví a taky rodina jsou víc. A už musím přemýšlet i o budoucnosti,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Deník teplický rodák, sedmnáctinásobný republikový šampion či účastník olympiády 2012 v Londýně.

Největší českou naději posledních let zastoupí dravé a ambiciózní mládí. Například kladenský Miloš Bártl (váha do 75 kg), startující v extralize za ústecký SKP, jenž má podobně jako před devíti lety Chládek teoretickou naději na olympiádu. Na poslední kvalifikací v Paříži sice nebude… „Ale naději by mohl mít podle aktuálního žebříčku,“ dovysvětlil Žáček.

KEMP JE V POLSKU

Český národní tým ladí formu, oproti zvyklostem a kempu přímo na severu Čech, na soustředění v Polsku. Tam našel pro přípravu tým v době pandemie přijatelnější podmínky. Ostatně v místě konání juniorského mistrovství Evropy byl i Žáček, člen prestižní Komise šamponů a veteránů AIBA.

„Je nás v ní 22, jedná se o poradní orgán,“ uvedl šéf českého boxu, kterému dělal společnost například olympijský vítěz a finálový přemožitel Rudolfa Kraje z Her 2000 v Sydney Rus Alexandr Lebzjak.

Do dvou ringů se ve sportovní hale ústecké Slunety postaví medailisté z evropských i světových šampionátů, letenky už mají i borci, kteří nadchli na olympijských hrách i ti, kteří naplno ladí formu pro top akci roku Peking.

„V kontaktu jsme byli se zástupci 26 států. Čekali jsme ale na povolení od ministerstva zdravotnictví, jednali s Národní sportovní agenturou. Teď ještě řešíme vízové státy a ambasády,“ dodal Žáček. Také on je v těchto dnech v jednom kole…