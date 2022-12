Po dvanácti letech skončil ve funkci prezidenta České boxerské asociace. "Ve volbách jsem 26. listopadu neuspěl, v jiné funci v asociaci už pracovat nebudu, nekandidoval jsem. Je dobře, že šanci dostane mladší garnitura," uvedl Žáček s tím, že se bude naplno věnovat právě pořádání Velké ceny nebo práci v ústeckém klubu SKP Sever.

Borci SKV Sever se prosadili i na víkendovém republikovém šampionátu v Praze. Svého velkého úspěchu dosáhl ústecký odchovanec SKP Pavol Hrivňák vítězstvím ve váze do 92 kg, když ve finále porazil svého soupeře Jiřího Krejčího z Blanska 4:1 na body. "Je to završení sezony tohoto mladého boxera, který se letos na mistrovství Evropy do 22 let v Chorvatsku umístil na pátém místě. Soupeř útočil, snažil se tvrdě zasahoval, ale technicky vyspělejšímu Hrivňákovi se dařilo unikat a sbírat potřebné body," komentoval finále funkcionář ústeckého klubu.

Druhý zástupce SKP Sever Ústí Petr Novák skončil ve váze do 63,5 kg druhý, když ve finále problematicky prohrál 3:2 na bodu s Erikem Suchým z Ostravy.

Na mistrovství republiky nenašla mezi ženami přemožitelku Martina Schmoranzová z SKMP Děčín ve váze do 75 kg. Medailistka z ME se po narození dítěte vrátila do ringu a suverénně vyhrála svůj další titul.

Úmístění boxerů ze severu Čech na MČR v Praze:

1. místo Pavol Hrivňák z SKP Sever Ústí nad Labem ve váze do 92 kg

1. místo Martina Schmoranzová z SKMP Děčín ve váze do 75 kg

2. místo Petr Novák z SKP Sever Ústí nad Labem ve váze do 63,5 kg

2. místo Michaela Kerlehová z Iron Fighters Jablonec ve váze do 54 kg

2. místo Karolína Hefferová z Adamas Team Liberec ve váze do 54 kg

3. místo Markéta Krejzlová z Iron Fighters Jablonec ve váze do 54 kg

3. místo Daniel Daníček z Ultimate Liberec ve váze do 67 kg

3. místo Daniel Czigany z Viper Česká Lípa ve váze do 67 kg

3. místo Filip Breinl z Viper Česká Lípa ve váze do 80 kg

3. místo Jan Folta z SK box Chlumec ve váze do 63,5 kg