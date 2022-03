Chystáte řadu historických novinek, poprvé se bude boxovat v ústeckém Domě kultury, co vás k tomu vedlo?

Chceme se přiblížit fanouškům, hodláme to zkusit, protože jsme velké turnaje v podobném prostředí viděli a přišlo nám to jako zajímavý nápad. Za druhé je to i z ekonomických důvodů, ubytování bodců bude v centru v Interhotelu Bohemia nebo Clarion, takže to bude logisticky jednodušší a i pro samotné aktéry dostupnější. V kulturáku jsou šatny, sprchy, zázemí prostě není problém.

Další novinkou je termín, od pondělí 25. do čtvrtka 28. dubna…

V minulosti jsme dopláceli na víkendový termín, na fakt, že jsme národ chatařů. Chceme to zkusit tohle, změna je život a uvidíme. Už teď mám ale na tyto novinky pozitivní ohlasy.

Jaká bude účast?

Už máme domluvený například exotický tým Brazílie. Má dost medailistů z amerického mistrovství, kvalitu ukázali na loňském mistrovství světa v Bělehradě. Zatím je přihlášeno sedm borců, ale není problém, Brazílie je bez víz.

Oproti africkým státům…

Přesně. Afrika? To je otázka. Jednáme s Marokem, oni po turnajích jezdí. U ostatních je to komplikovanější.

Kolik států už potvrdilo účast?

Osm. Třeba Finsko, Anglie, Slovensko. Máme rozjednané Ukrajince, kteří by byli u nás na naše náklady. Někteří jsou nyní v Německu, jiní v Polsku. Z Ukrajiny by se nedostali.

Logicky asi padá účast Ruska, že?

Nechci se pouštět do politika, ale Rusko nebude. Jednáme v souladu s mezinárodním olympijským výborem a Národní sportovní agenturou. Nemůžeme a ani nechceme jet proti těmto věcem.

Tentokrát se v ringu neukáží ženy, proč?

Za týden po Velké ceně mají mistrovství světa v Turecku. Pro může bude Grand Prix naopak příprava na Evropu, která se uskuteční v květnu v Arménii.

Jaká bude příprava českého národního týmu?

Teď jsou tři kluci, shodou náhod ti, kteří boxují v Ústí nad Labem - Novák, Bartl a Pinc - na turnaji v litevském Kaunasu. Před Velkou cenou by mělo být týdenní soustředění, je to i otázka peněz, musíme šetřit, ale na druhou stranu chceme, aby byli kluci spolu a měli přípravu třeba s Brazilci, kteří z takové dálky určitě nepřiletí na poslední chvíli.