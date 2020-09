V rámci boxerského galavečeru v Ústí nad Labem nastoupila 14letá dcera Lukáše Konečného ke svému druhému zápasu v ringu, avšak po exhibici v Edenu se jednalo o oficiální premiéru. Konečná dokázala vyhrát. Prakticky o čtyři roky starší libereckou Valentinu Vackovou porazila 2:1 na body.

„Myslím si, že rozhodlo poslední kolo,“ poznamenala mladá boxerka: "Nečekala jsem, že bych mohla vyhrát. Je to super pocit, který bych si ráda zopakovala při dalším utkání. Do určité míry jsem dojatá, ale zase ne tak, abych plakala. Ale ano, jsem dojatá," řekla.

Skvělý výkon předvedl skromný ranař Šálek. "Hrozně jsem se na ten zápas těšil a asi to bylo i vidět," usmíval se Tomáš Šálek a jedním dechem dodal: "Škoda, že jsem ukázal jen 50 procent. Příště předvedu, jakou mám sílu."

V oficiálně prvním zápase bez rukovic zvaném "Bare Knuckle Boxing" nečekaně Michal Řehák překonal vyššího Stanislava Eschnera. Vítěz rozhodl trefou ve 3. kole, kdy byl jeho sok počítán. Po boji byli oba borci vyčerpáni, v hale Slunety nebyli schopni ani poskytnout novinářům rozhovory. Oba skončili v rukou lékařů a následně zamířili do nemocnice. "Trnula jsem u toho. Neskončili moc dobře, oba odvezla sanitka," řekla Bytyqi, která s Eschnerem trénuje ve skupině Lukáše Konečného.

Vrchol večera? King Viktor Agateljan, 26letý ústecký patriot, v zápase o volný titul mistra republiky ve střední váze vyzval o sedm let startšího znojemského protivníka Tomáše Bezvodu.

Zápas na deset kol dostal ústecké publikum do varu. Ze zaplněných tribun burácelo: "Viktor, Viktor!" Agateljan uhájil domácí království, vyhrál na body. Pravda je, že Tomáš Bezvoda předvedl srdnatý výkon.

Po verdiktu rozhodčích propukla v táboře nového šampiona obrovská radost. "Děkuju všem, vám i soupeři," řakl vítěz s pásem přes rameno: "Makal jsem a vyplatilo se. Doufám, že budu mít do dvou měsíců další zápas."

Tečku za večerem udělal v jedenáct večer souboj muší váhy do 50 kg: mistryně světa Fabiana Bytyqi šla do ringu s Claudii Ferencziovou, po osmi dvouminutových kolech vyhrála jasně 3:0 na body a připsala si už 16. výhru. "Po dlouhé pauze bylo těžké se do zápasu dostat, ale nakonec jsem si to užila. Do vyšší váhy jsem nemusela tolik hubnout, ale zase jsou to tady větší rány," řekla s úsměvem ústecká Andělská pěst Fabiana Bytyqi.