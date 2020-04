Jak to momentálně funguje na hřišti?

(smích) To je spíše otázka pro ředitele Golfového klubu Terasy Tomáše Kodrleho, já mohu pouze popsat situaci zvenčí. Pokud vím, tak žádné turnaje se prozatím neplánují. Funguje cvičné odpaliště s dvoumetrovými odstupy, hrát se může pouze ve dvojicích, uzavřené jsou šatny, recepce funguje přes okno, ale terén je solidní.

Takže jste na něm už byl?

Ano, na hřišti ve Všebořicích jsem se byl podívat v polovině měsíce. Patřím do týmu organizátorů dvou velkých turnajů, tak mě zajímal především současný režim a kvalita terénu. Labský pohár měl být 1. května , prozatím byl přeložen na 27. června. Měl by to být už dvanáctý ročník. Všichni se na travnaté greeny moc těšili, ale koronavirus to pěkně zkomplikoval. Věřím, že náhradní termín vyjde a budeme hrát bez roušek. Jsem takříkajíc ze staré školy, pro mne je tradice víc než zlatá medaile.

A druhý turnaj?

Ústecký pohár by se měl letos konat pošestnácté, ten je ale v plánu až na srpen.

Patříte mezi ústecké sportovní legendy. Jaké sporty jste provozoval?

Narodil jsem se v Duchcově, tam maminka zakládala tenisový klub a já začal s raketou pobíhat po antuce. Potom jsme se přestěhovali do Ústí, tenis jsem hrál na Střekově, později na Bukově. Několik let jsem závodně plaval, dokonce jsem byl krajským přeborníkem v mládežnické kategorii.

Ani zimní sporty vám ale nebyly cizí, že?

Přesně tak. Nejvíc medailí mám z lyžování. Pokud byl sníh, tak jsem byl hned na Telnici. Sjezdovky jsem ovládal solidně, byl jsem v juniorské reprezentaci, pár velkých závodů jsem absolvoval. Víte, že už v roce 1964/65 byla na Telnici instalována technika pro výrobu umělého sněhu, což byl na tehdejší poměry mimořádný počin. Samozřejmě jsem byl u založení akce Telnický rohlík, třicet let jsem byl v organizačním výboru. V posledních letech moc sněhu není, mám takový dojem, že letos na Rohlík vůbec nedošlo.

Jak jste se dostal ke golfu?

Ten jsem začal hrát v roce 1998. Nejdřív v Mostě, pak v Liberci a nakonec v Ústí. Na handicap se mě neptejte, jsou tam mladší a lepší, já tam nechodím vyhrávat, pro mne je to především společenská záležitost. S kamarády probereme během hry politiku, jídlo, dovolenou i sport. Golf je pro mne především aktivní odpočinek.

AUTOR: MIROSLAV VLACH