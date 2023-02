„První třetina byla hodně nahoru dolu, plno chyb a nervozity. Ve druhé části bych řekl, že jsme hru kontrolovali, měli jsme hodně šancí a dokázali se dostat na doraz. Ve třetí periodě to bylo už jen o tom, kdo dokáže proměnit nabízenou šanci, bohužel to se nám nepovedlo a to nás stálo důležité tři body.“

To v Ústí vládla spokojenost. „Do Brna jsme jeli minimálně pro body, který by nám s předstihem zaručil 2. místo. To že jsme vyhráli, je samozřejmě ještě lepší, zejména pro psychiku. Do poloviny zápasu šlo o vyrovnané utkání, pak bych řekl, že jsme byli o kousek lepší,“ řekl trenér Vladimír Trčka, jehož svěřencům už v posledních dvou kolech o nic nepůjde.

„Každý zápas chceme vyhrát, ale budeme si chtít vyzkoušet i nějaké věci směrem k play-off a nemusíme tolik cílit na výsledek," zdůraznil ovšem kouč celku z krajské metropole.

Florbal, I. liga, 24. kolo:

Sokol Brno I EMKOCaseGullivers – Florbal Ústí 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Branky: 19. Kouřil, 46. Ruber – 6. Pšenička, 33. Esterka, 35. Esterka, 51. Semerád, 58. Pšenička, 60. Pšenička. Rozhodčí: Sýkora – Tkáč. Vyloučení: 0:0. Využití: 0:0. Diváků: 108. Zásahy brankářů: Hampl 13 – Dittrich 19.



TROOPERS – Florbal Chomutov 5:4 (4:2, 0:2, 1:0)

Branky: 1. Knotek, 9. Trávníček, 17. Peška, 20. Peška, 53. Kadlec – 13. Klement, 19. Andrášek, 27. Martin, 39. Halej. Rozhodčí: Brak – Provazník. Vyloučení: 5:4, navíc Koutný (TRO) a Andrášek (CHO) 4min. Využití: 2:0. Diváků: 58. Zásahy: Chrást 23 – Kříž 20.