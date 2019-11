"Honza vyhrál soutěž na Facebooku s naším partnerem Chilli Doctor. Na oplátku nám pak natočil tuhle pozvánku," objasnil marketingový manažer klubu Jiří Horák. "Já jsem klukům slíbil, že za odměnu natočím videopozvánku, kde sním chilli papričku. Vybral jsem si Carolina Reaper, která byla v roce 2013 zapsána do Guinessovy knihy rekordů jako nejpálivější zrůda," objasňuje Hrstka ve videu. Následně papričku pozře. Na celé video se můžete podívat zde.

"Jako zapotil jsem se," uznal později Hrstka. "Je to milovník chili, ale máme ještě jedno video ze zákulisí, které odhalí, že to Honza neustál jen tak lehce," doplnil klub poté, co na oficiálním videu stačí Hrstkovi sklenice mléka. "Například volejbalistům stále dlužíme jeden pytlík brambůrků," dodalo vedení v narážce na to, že po natáčení v prostorách VIP Sportcentra Sluneta musel odvážlivec svůj čin urychleně nečím zajíst.

"Snad takhle žhavý zápas bude i tuto neděli," dodal k pozvánce ústecký klub. Zápas proti čtvrtému týmu tabulky startuje ve Sportcentru Sluneta v neděli od 18.15.