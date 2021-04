Každý klub Kooperativa Národní basketbalové ligy vyslal do soutěže jednoho zástupce, celkem se tedy utkalo dvanáct hráčů. Ti nejprve absolvovali první kolo, nejlepší šestice pak i finálový souboj.

Konečné pořadí:

1. Dalibor Fait (Ústí n. L.) 97 bodů

2. Tomáš Tkadlec (Pardubice) 97

3. Radek Pumprla (Ostrava) 89

4. Dominik Štěpán (Olomoucko) 81

5. Nestor Boyko (Děčín) 80

6. Javion Blake (Brno) 77

7. Pavel Novák (Kolín) 38, 8. Dávid Novák (Nymburk), 9. Delvon Johnson (Svitavy) 35, 10. Jan Mička (Opava) 35, 11. Oliver Kulenovič (USK Praha) 30, 12. Michal Chlumecký (Hradec Králové) 30

Všechny smeče byly kvůli koronavirovým restrikcím předtočené dopředu. Ve speciálním studiu, kde pak dunky hodnotili nejen bývalí elitní basketbalisté Jiří Welsch či Jiří Zídek, ale třeba i Barbora Špotáková, tedy byly jak této porotě, tak divákům v přenosu na ČT Sport, pouštěné ze záznamu.

Fait, který patřil k jedněm z favoritů soutěže, předvedl v prvním kole efektivní kousek, kdy míč po nahození o zem chytil ve vzduchu, a po prohození mezi nohama ho zasmečoval do obroučky. To sice nadchlo jak diváky, z nichž téměř polovina dala ústeckému skokanovi nejvyšší možnou známku, tedy desítku, tak i některé členy poroty, přesto to na plný počet bodů nestačilo. I 48 bodová hranice ale nakonec stačila na postup z prvního místa.

Ve finále si Fait jako jediný zvolil pomoc jednoho z dalších aktérů, Olivera Kulinoviče z USK Praha, jenž mu nahodil míč o hranu desky, načež ho ústecká opora opět lapila ve vzduchu a po tzv. windmillu ho zasmečovala do obroučky. To už přesvědčilo o desítce nejen diváky, ale i tři ze čtyř členů poroty.

Svěřenec Jana Šotnara tak dorovnal celkových 97 bodů Tomáše Tkadlece z Pardubic, ale jelikož v takovém případě měl rozhodující váhu hlas diváků, získal písecký rodák prvenství a prémii 30 000 korun.

"Přiznám se, že smeč pod nohou se mi povedla hned napoprvé, finálový kousek asi napočtvrté. Tam je těžké hlavně načasování nahození o desku s tím, kdy správně chytit míč. Jsem rád, že jsem to nemusel trénovat třeba hodinu, protože tento dunk se mi povedl asi podruhé v životě," culil se v následném hodnocení ústecký šikula, který sledoval přenos se svými spoluhráči přímo ve VIP prostorách ústecké haly.

Zároveň ale vyloučil, že by se vzhledem k možnosti defacto nekonečného množství pokusů díky předtočenému záběru pouštěl do ještě složitějších kreací. "Přemýšlel jsem o tom, co zajímavého nebo nového bych ještě vymyslel, ale asi si úplně netroufnu třeba přeskakovat nějakého spoluhráče. Dospěl jsem k názoru, že tato smeč je pro mě osobně dost náročná, o čemž svědčí i fakt, že se mi povedla teprve podruhé," uzavřel borec, který jako jediný s Radkem Pumprlou z Ostravy předvedl ve finálovém kole nejen kreativitu, ale i něco navíc oproti prvnímu pokusu, což mu nakonec zajistilo rozhodující body.

JAK SE HLASOVALO

Každá smeč byla hodnocena od 5 do 10 bodů. Čtyři dodali porotci ve studiu, jeden basketbaloví fanoušci. Od nich byla smečaři přidělena známka, která padla v hodnocení po dané smeči nejčastěji. Nejlepší šestice postoupila do finále, kde se sčítalo hodnocení obou kol.

Diváci mohli hlasovat po naskenování QR kódu přímo z televizní obrazovky, který je dovedl do aplikace AhaSlides, nebo přímo na webových stránkách.