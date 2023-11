Ústečtí florbalisté protáhli už takřka čtyři roky dlouhou sérii, během níž nepoznali se svým rivalem z Chomutova hořkost porážky. V domácím prostředí tentokrát slavili výhru 9:4.

Sestřih branek z prvoligového derby Florbal Ústí - Florbal Chomutov | Video: Florbal Ústí

Tu režírovali třemi brankami Jan Peška a Jakub Kolstrunk. "Těžký zápas. Říká se, že v derby se rozdíly mažou, je to sice trochu klišé, ale je to tak. Bylo to vyrovnané, ve 2. třetině jsme polevili, soupeř srovnal na 3:3," popisoval druhý jmenovaný střetnutí, v němž platil ještě ve druhé periodě nerozhodný stav 4:4.

"Ve druhé třetině, do níž jsme neměli dobrý vstup, jsme přemýšleli o stažení na dvě formace, ale tým se dokázal zvednout sám od sebe a ukázal, že má sílu," přidal další pohled z domácí strany trenér David Stummer, jehož svěřenci ale nakonec pěti brankami v řadě urvali další vítězství. "Třetí třetinu už jsme měli pod kontrolou, v součtu to byl dobrý výkon, který jsme po minulém víkendu dlužili fanouškům i sami sobě," dodal.

Na čele! Ústečtí florbalisté vládnou první lize, daří se i obrozenému Chomutovu

"Bohužel zápas nám nevyšel. Byli jsme všude druzí a Ústí si derby zkušeně pohlídalo. Prospali jsme závěr druhé třetiny. Pak jsme se sice lehce zvedli v poslední třetině, ale to už k obratu nebo nějakému bodovému zisku nevedlo," litoval chomutovský kouč Martin Bocian. "Musíme se teď připravit na další zápas a tam se prezentovat jiným a lepším výkonem," dodal.

Ústečtí se drží nadále na stříbrné příčce, jen o bod za vedoucím Brnem, Chomutov je ve vyrovnaném středu tabulky sedmý.