Pro 185 centimetrů vysokého Američana to bude druhá sezona v Evropě. V minulém ročníku Hanes zazářil v kosovském klubu KB Trepca, v jehož dresu byl nejlepším střelcem celé soutěže s průměrem 24,1 bodů na zápas. Před odchodem ze zámoří na Balkán si za tým Nebraska Christian College Sentinels držel dvě sezony po sobě vynikající průměr přes 30 bodů na zápas!

Podívejte se na jeho nejlepší kousky.

Zdroj: Youtube

"Na této pozici bylo z čeho vybírat, nakonec jsme se rozhodli právě pro D.J.," řekl generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. "V jeho prospěch hrál i fakt, že už má s evropským basketbalem zkušenost. Vypadá opravdu dobře a my věříme, že to u nás potvrdí," dodal. "Je to hráč, který to umí vzít na sebe, což od něj očekáváme. Chtěli bychom víc koncového rozehrávače, než jsme měli v minulých letech, jeho úkolem tedy nebude jen řídit hru, ale i zaskórovat, budeme-li to potřebovat."