Čtvrtfinálová série mezi basketbalisty Ústí nad Labem a Pardubic má náboj. A o zábavu bude postaráno i v rozhodujícím sedmém zápase. Na konci toho šestého totiž Pardubičtí odešli do šaten už pár sekund před koncem, přičemž si se soupeři ani nepodali ruce. Sklidili za to hromový pískot a bučení ústeckých tribun, jež si ale nenechaly vzít radost z výhry 92:84. O semifinalistovi se tak rozhodne až ve čtvrtek na východě Čech.

Emotivní závěr zápasu, v němž trenér Pardubic Dino Repeša odvolal svůj tým do šaten bez podání rukou soupeři. Beksa za to sklidila pískot a bučení ústeckých tribun | Video: Deník/Daniel Brzák

K zápasu nutno říct, že Sluneta tentokrát vyhrála zcela zaslouženě. Ústí vedlo už od 8. sekundy, a za celých 40 minut nepustilo Pardubice ani jednou do vedení. Severočeši tedy vedli 39 minut a 52 vteřin, v jednu dobu dokonce až o 20 bodů (65:45). Beksa se ve třetí čtvrtině přiblížila na dostřel (70:68), vedení na svou stranu ovšem ani dvěma otevřenými trojkami nepřeklopila.

Ústí v závěru nakonec přeci jen zlomilo odpor soupeře, a to především díky fantastickému Hicksovi, jenž zaznamenal 37 bodů, 8 doskoků a 7 asistencí s téměř šedesátiprocentní úspěšností z perimetru. Právě americký rozehrávač ale možná lehce rozdmýchal emoce chvíli před koncem, kdy dostal za řeči s pardubickou lavičkou technickou chybu.

Sluneta odvrací konec sezóny. Věřím, že fanoušci nás v tom nenechají, řekl Pecka

Trenér Repeša si vzal 23 vteřin před koncem za stavu 92:82 oddechový čas, a poté, co Švrdlík odházel dva úspěšné trestné hody a Sluneta rozehrála poslední útok, odvolal své hráče do šaten. Korunu všemu nasadil hostující Šafarčík, který ironicky tleskal do domácího VIP sektoru, načež plivl na palubovku. Následoval ohlušující pískot domácích tribun, které si ale vzápětí vychutnaly děkovačku se svými miláčky, kteří si vybojovali sedmé utkání v Pardubicích.

SEDMÝ ZÁPAS JE ÚSPĚCH

"Já musím dnes smeknout klobouk před našimi hráči, protože opět ukázali charakter. Už poněkolikáté v této sezóně jsme měli nůž na krku, a znovu jsme to zvládli. Pro nás to byl velký zápas, neskutečná energie, bojovnost," neskrýval radost z výhry trenér domácích Jan Šotnar. "Z mého pohledu je už teď velký úspěch, že jsme to s Pardubicemi dotáhli do sedmého zápasu. Když se na tyto dva týmy podívají odborníci, tak jsou neporovnatelné, a my přesto budeme hrát rozhodující duel, kde už se může stát cokoliv. Je to padesát na padesát, věřím, že dobře zregenerujeme, a že si přeneseme do utkání to momentum z dnešního zápasu a přijedou nás podpořit i naši fanoušci. Máme dva dny, připravíme se na to a pojedeme do Pardubic vyhrát," dodal.

Ve stejném duchu mluvil také křídelník Slunety Johan Haiblík. "Pro nás důležité a vydřené vítězství. Teď pojedeme do Pardubic, kde už to bude jen o tom, kdo bude bojovat víc. Doufám, že vyhrajeme."

Jaký syn, takový otec: Gól ve 53 letech? Roman Tikovský vymetá šibenice

"Dnes se mi to hodnotí hůř, protože prvních 25 minut to byl spíš takový hurá basket, který svědčí víc Slunetě a my se tím nechali strhnout. Sice jsme se dokázali do zápasu vrátit z dvacetibodové ztráty, ale po takové stíhací jízdě je vždy těžké se dostat ještě přes soupeře do vedení. Musíme se vrátit ke hře, se kterou jsme slavili úspěchy. Jediné, co si můžeme z dneška vzít, je to odhodlání, že jsme to nevzdali ani za stavu mínus dvacet," přidal pohled z tábora hostů kapitán Kamil Švrdlík.

"Gratuluji Ústí k výhře. Myslím, že dnes rozhodl první poločas, kdy mělo Ústí lepší pasáže v útoku. Druhá půle byla z naší strany výborná, měli jsme dvakrát tříbodovou střelu na vedení v zápase, ale nedali jsme, Ústí pak trefilo těžké koše přes naši zónovou obranu" dodal trenér Pardubic Dino Repeša.

PŘEDČASNÝ ODCHOD DO KABIN

Ten se vyjádřil také k vyhrocenému závěru a svému rozhodnutí odvolat hráče do šaten. "Oba celky bojovaly, jsou tam i nějaké provokace, ale to je zkrátka play-off, pro mě to není nic nového. To byl důvod, proč jsem kluky v závěru odvolal do šaten, aby nebyly další problémy mezi hráči," vysvětlil pardubický náhled na věc.

S tím ale nesouhlasil generální manažer Ústí Tomáš Hrubý. "Nevím, asi chvilkové zatmění jejich trenéra, nerozumím tomu, asi je to nějaká taktika v play-off," krčil po zápase rameny. "My se od toho distancujeme a znovu opakuji, a to chci, aby zaznělo, klidně do titulku, za mě je to prasárna proti našim divákům. Údajně to bylo proto, aby se hráči nepoprali, za mě to prostě nebylo dobré, tohle se nedělá. Jejich hráči zatím nejsou ani na rozhovorech, nevím, jestli se to bude nějak řešit, ale my snad ani nechceme. Chceme si to urvat na hřišti, ale rozhodně se toto nedělá. V basketbalu se normálně podávají ruce po každém zápase, ti kluci se znají, nevidím důvod, proč by si neměli podat ruku. Kdybychom to udělali my, dostaneme hrozný flastr, uvidíme, jak se k tomu kdo postaví," líčil nadále.

OBRAZEM: Výprask od Velvar! Arma doma dostala čtyřku

Přesto už se podle něj Sluneta soustředí na rozhodující klání na východě. "Do zápasu číslo sedm jdeme s pokorou, vybojovali jsme si ho. Pardubice hrají doma, jsou favoritem, mají silný a výborně poskládaný tým. Teď už to ale bude o srdci, už nebude ani tak velká výhoda domácího prostředí. Trochu samozřejmě ano, v Pardubicích se nehraje dobře, ale sedmý zápas je vždy specifický a my do toho půjdeme s tím, že jdeme vyhrát."

Rozhodující bitva o semifinále se v hale Dašická rozehraje ve čtvrtek v 17.30.

Basketbal, Kooperativa NBL, čtvrtfinále, 6. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice 92:84 (26:19, 46:37, 69:63)

Ústí: Hicks 37, Pecka 16, Svejcar 15, Martin 13, Nábělek 8, Haiblík 2, Johnson 1.

Pardubice: Dickerson 21, Potoček 13, Pekárek 10, Švrdlík 9, Rikič, Čolak a Vyoral všichni po 7, Šafaračík 5, Burda 3, Štěrba 2.

Trojky: 26/11 – 32/8. Trestné hody: 21/17 – 22/20. Doskoky: 40 - 37. Osobní chyby: 19 - 24. Diváci: 1 350.

Stav série: 3:3.