Neúspěšný vstup do nového ročníku 1. ligy za sebou mají florbalisté Ústí nad Labem. Na domácí palubovce podlehli Butchis těsně 4:5 zejména díky první části, kterou prohráli 0:2.

Jeden ze spolufavoritů soutěže odskočil v prostředním dějství už na tříbrankový rozdíl, svěřenci trenéra Davida Stummera ale dokázali ještě v téže dvacetiminutovce skóre dorovnat. V poslední třetině ale znovu dostali dvě laciné branky a tentokrát už jim na víc než na jednu odpověď nezůstaly ani síly, ani čas.

"Vstup do utkání od nás nebyl dobrý, byli jsme hodně nervózní, nelepilo nám to. Mrzí mě, že jsme začali hrát jen když jsme prohrávali, v momentě, kdy jsme vyrovnali jsme zase trochu polevili a museli jsme zase dostat dva góly, abychom zapnuli," litoval po utkání ústecký kouč. "Věřím, že nějakou nervozitu už jsme nechali za sebou a že už to bude jenom lepší."

Podobně viděl utkání také střelec dvou branek Severočechů Vít Pavelka. "První třetinu jsme se jako tým hledali, což se projevilo i na skóre. Ve zbylých dvou periodách jsme byli celkem dominantní na míčku, útočili jsme, ale bohužel jsme nedávali góly, které jsme naopak velmi lacině darovali soupeři," uvedl obránce Florbal Ústí.

Další utkání 1. ligy je na programu v neděli od 18 hodin v Plzni.