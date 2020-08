O jaké věci tedy jde? Co momentálně cvičíte nejvíc?

Úplně všechno. Máme nově poskládaný tým, odešli nám tahouni, máme nové lídry. Musíme tedy pracovat na spolupráci jak v obraně, tak v útoku.

Daří se vám to?

Není to úplně jednoduché, protože máme nějaká zranění, takže z dvanáctičlenného kádru bylo v týdnu jen devět hráčů. Musel jsem tedy při věcech pět na pět vypomoci jako desátý. Dá to zabrat, protože mám sám co dělat, abych to udýchal (smích), navíc musím hlídat své chyby i chyby hráčů. Pereme se s tím ale jako ostatní týmy.

Můžete ta zranění upřesnit? Do zápasu s USK zasáhlo jen deset hráčů, někteří navíc nedostali velkou minutáž…

Zdravotní problémy má Michal Šotnar, který odehrál limitovanou minutáž, na níž jsme byli domluvení. Sám jsem ale překvapen, že to zvládl, protože původně to vypadalo, že nebude hrát vůbec. Drobné problémy má i Johan Haiblík, úplně fit nebyl ani Dalibor Fait. U mladého Jakuba Bára jsou problémy s křížovým vazem v koleni, ačkoliv ještě nemá velkou minutáž, potřebujeme ho do tréninků. Ale to ke sportu patří. Kádr máme dvanáctičlenný a věřím, že brzo se marodi vrátí.

Takže podoba kádru je konečná?

Nikdy není konečná. Já bych byl samozřejmě rád, ale už jsme se v minulosti několikrát přesvědčili, že to tak být nemusí. Mohu vám teď říct, že tomu tak je, a v říjnu tu bude někdo jiný.

Pivot Sajin je prý jen na zkoušku, navíc po zápase v Děčíně musel na kobereček.

To je pravda. Vůbec poprvé v životě jsem volal po utkání agentovi, měl jsem v kanceláři i samotného hráče, ale musím říct, že od té doby šlape na sto procent. Jsem s ním spokojený, ale pochopitelně bude čelit srovnávání s Pavlem Houškou nebo Ljubomirem Čamparou. Rozhodnutí padne v pondělí.

To je dost těžká pozice…

On je typově jiný, ale na tréninku se pořád zlepšuje. Během zápasu s USK jsem ho záměrně nechal trochu topit v rotaci se zbylými cizinci, protože oni se musí naučit hrát spolu. V sezóně by to tak mělo být. Zatím šlo ale vidět, že čeští mladíci s Michalem Šotnarem hráli líp, než čtyři cizinci a Láďa Pecka. To je to, co musíme skloubit, protože samotné individuality nic neznamenají.

Čím to, že se může změnit kádr, který jste sám stavěl?

Někteří hráči sem přišli s trochu jinými rolemi, než na které byli zvyklí u svých bývalých týmů. Snažíme se je na to zvyknout, vymáčknout z nich to nejlepší. Liga ale začíná za chvíli, takže to určitě budeme pilovat za pochodu. To ale čeká i jiné týmy, určitě nejsme jediní a není to tak poprvé.

Přesto to na startu může být nevýhoda, souhlasíte?

Určitě budou zvýhodněné týmy jako Opava, Děčín nebo USK, které mají české kluky, jsou spolu dlouho, někdy už od dorostu, a znají se. Byť nemusí být ta jména na soupisce takové hvězdy, budou z toho těžit. Pak už je jen na nás, jak rychle dostaneme náš tým do takové formy, abychom je poráželi.