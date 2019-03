Ústečtí florbalisté dokázali v domácím prostředí zužitkovat jedno vítězství z Chomutova a po výhrách 9:7 a 4:3 postupují do semifinále 1. ligy.

Zatímco první duel přinesl 16 branek, v tom druhém se hrálo daleko zodpovědněji. Ústí však opět brzy vedlo 2:0 a i přes chomutovský tlak nakonec náskok udrželo až do konce zápasu. Velkou zásluhu na tom měl brankář Marek Netopilík, který byl vyhlášen domácím mužem utkání.

„Byl to především týmový výkon. Spoluhráči mi pomohli výbornými bloky, bez jejich pomoci by to nešlo,“ odmítal skromně chválu domácí hrdina, za kterého zaskočil během utkání Tomáš Hlava při trestném střílení soupeře. „Z tréninků víme, že Tomáš je na nájezdy lepší, než já, takže to byl taktický záměr,“ vysvětlil Netopilík.

Ústí čeká v semifinálové sérii Brno, další dvojici tvoří Black Angels a Karlovy Vary. Začíná se o víkendu.

Florbal, 1. liga mužů, čtvrtfinále play-off

Florbal Ústí – Florbal Chomutov 9:7 (4:2, 2:2, 3:3)

Branky: 5., 9., 18., 30. a 57. Kopecký, 17. Sattler, 31. Vavruška, 54. Kolstrunk, 59. Novák – 2., 4. a 55. Melíšek, 57. a 60. Štěrba, 23. Novotný, 36. Halej. Rozhodčí: Valenta – Žďárský. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 338

Florbal Ústí – Florbal Chomutov 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Branky: 1. Kolstrunk, 4. Janata, 29. Stummer, 43. Krupica – 22. Šafařovský, 31. Andrle, 42. Fokt. Rozhodčí: Dolanský – Sýkora. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 365.Konečný stav série: 3:1.