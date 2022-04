"Vůbec to zatím neumím uchopit, jako manažer jsem v takové situaci poprvé, myslím, že nám to všem dojde až později," pravil roztřeseným hlasem bezprostředně po pátém zápase generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

Severočeši znovu nevkročili do duelu ideálně, i tentokrát začal lépe Kolín, který si vypracoval až patnáctibodový náskok a v poločase vedl 45:32. Na Ústí, které se trápilo zejména v útoku, by v tu chvíli nejspíš vsadil jen úplný blázen, jenže trenér Jan Šotnar dokázal znovu během poločasové přestávky proměnit svůj tým k nepoznání.

Zatímco v první čtvrtině zaznamenali Východočeši 25 bodů, za celou druhou půli jim žlutomodří dovolili o pouhý bod víc, což byl základní stavební kámen k obratu. V útoku se probral Spencer Svejcar, který nakonec zaznamenal 17 bodů, trojky začaly padat Faitovi s kapitánem Peckou, jenž trefil tři ze čtyř, načež Ústí pod dirigentskou taktovkou Lamba Autreyho (17 bodů, 8 doskoků, 4 asistence) postupně zlomilo odpadajícího protivníka. Jeho frustraci dokumentovala technická chyba a následná diskvalifikace domácího kapitána Adama Číže, což byl poslední hřebíček do kolínské rakve.

PŘEPISUJEME DĚJINY

"V poločase jsme byli dole o 13 bodů, nikdo nám nevěřil, ale ti kluci ukázali svou sílu a charakter, jsou to neskuteční frajeři," sypal superlativa na svůj tým dále Hrubý. "Přepisujeme dějiny ústeckého basketu," shrnul stručně čerstvý úspěch. "Máme výborné individuality, ale všichni dohromady jsou skvělá parta, táhnou za jeden provaz, to je klíč," dodal.

Emoce zpracovával pár minut po postupu i Jan Šotnar, který ve své teprve druhé sezóně v profesionálním basketbalu dotáhl Slunetu k metě, po níž toužila několik posledních let. "Ani mně to ještě nedochází, podíváme se na to až s odstupem pár dnů. Chtěl bych ale poděkovat všem hráčům, je to zejména jejich vítězství," pravil skromně.

Hodnocení pochopitelně neunikl ani obrat jeho svěřenců. "Nezačali jsme tak, jak jsme chtěli, byli jsme nekoncentrovaní, naopak Kolín do toho vlétl naplno s tím, že nemá co ztratit. Zejména na obranné polovině se nám nedařilo chytit rytmus, který jsme měli v celé sérii, ale o poločase jsme si řekli, že to nesmíme vzdát. Věděli jsme, že už jsme tu jednou podobně se vyvíjející mač otočili a jsem rád, že se nám to povedlo i tentokrát."

Ústí nad Labem je po Nymburku druhým semifinalistou, na koho narazí ovšem zatím není jisté. Ačkoliv se nejpravděpodobněji jeví právě konfrontace se zmíněným tuzemským kolosem, o všem rozhodnou až výsledky zbylých dvou sérií, které se ještě hrají. O postup do finále si to totiž Nymburk rozdá s postupujícím, který byl nejhůře postavený po základní části. To je v tuto chvíli páté Ústí, ovšem pokud by šesté Pardubice dokázaly vyřadit Brno, případně sedmé USK Praha vyšoupnout ze hry Opavu, narazil by Nymburk právě na ně. Obě série se ale zatím vyvíjejí proti tomuto scénáři, Brno vede po dnešku 3:2, Slezané budou mít za stavu 3:1 domácí mečbol. První semifinálová série se rozehraje 2. a 3. května, druhá na ní naváže 4. a 5. května.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, čtvrtfinále, 5. zápas:

Kolín - SLUNETA Ústí nad Labem 71:85 (25:19, 45:32, 58:60)

Kolín: Petráš 18, Číž 15, Lošonský 13, Mareš a Jelínek 5, Novotný a Křivánek 2, Rožánek 0, Merta, Novák, Dlugoš.

Ústí: Pecka 19, Svejcar a Autrey 17, Fait 13, Johnson 6, Haiblík 3, Joseph 0, Wiesner, Karlovský.

Trojky: 33/7 - 35/13. TH: 18/16 - 25/20. Doskoky: 42 - 42. Diváci: 687.

Konečný stav série: 1:4.