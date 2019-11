Trvat nerozhodný stav o něco déle, odhodlali by se domácí k risku bez brankáře ve snaze ukořistit všechny body. „Powerplay máme nacvičenou a věřím, že bychom v ní zvládli dát vítězný gól,“ řekl obránce Rapidu Tomáš Vobořil.

Ústí sice vedlo už od třetí minuty díky trefě brazilského snajpra Sorocaby, i Jablonec si ale vytvářel nebezpečné šance. Z jedné takové dopravil míč odražený o tyčku za ležícího Votavu Tomáš Mazánek, Rapidu ale ihned po důrazu před brankou vrátil vedení Gajdoš. Po změně stran hosté z brejku srovnali, ani jeden tým pak nechtěl udělat osudovou chybu. V taktické bitvě rozhodla skrytá rána Tomáš Jelínka, jenž v čase 36:18 vrátil Rapidu vedení.

Jablonec reagoval oddechovým časem a okamžitým riskem bez brankáře, ten však dvakrát během deseti vteřin potrestali dvěma trefami do prázdné branky Krok respektive Sorocaba.

„V první půli jsme moc neběhali, důležité bylo, že jsme to do druhého poločasu dokázali zlepšit. Díky tomu jsme hráli víc na míči, dokázali ho udržet. To byl podle mě hlavní rozdíl a klíč k úspěchu,“ hodnotil Vobořil. „Také jsme trochu změnili čtyřky, což nám pomohlo.“

Zároveň ale ocenil i výkon Jablonce. „Šlo zatím o nejtěžšího soupeře. Určitě byli nejsilovější, mají samé vysoké hráče, takže osobní souboje nebyly jednoduché. Bylo těžké je předskakovat, ale naštěstí to naši hráči zvládli.“

„Čekal nás jeden z nejtěžších zápasů sezóny. Utkání bylo vyrovnané, jsem rád, že si vytváříme dostatek šancí a dokážeme je i proměňovat. Rozhodla naše třetí vstřelená branka a velmi dobrá obranná hra při powerplay soupeře,“ řekl trenér Dlouhý. (db)

Futsal, 2. liga:

Rapid Ústí – Jablonec 5:2 (2:1).

Branky a nahrávky: 3. Guirelli, 16. Gajdoš (Jelínek), 37. Jelínek (Vobořil), 38. Krok (Vobořil), 38. Guirelli – 16. T. Mazánek (P. Mečíř), 27. M. Mazánek (J. Mečíř).

Rozhodčí: Vrtal, Řeháček. ŽK: 1:3. Diváci: 137.

Rapid: Votava (Džudža) – M. Čapek, Klier, Vobořil, Jelínek – Krok, Mosna Guirelli – Gajdoš, P. Výborný – připraven Sedláček.