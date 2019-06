Račice/Ústí n. L. – Třetí závod Českého poháru mládeže v kanoistice, který hostily Račice, byl zároveň i nominačním závodem na mistrovství Evropy juniorů, které se pojede v polovině července právě v Labe Aréně. Jeden z favoritů, ústecký Vít Vohryzka, ale prožil smolný závod a na domácím šampionátu si nezazávodí.

Rozhodovalo se v závodě juniorů na trati 500 m, ze kterého na ME postupovalo prvních šest závodníků z finálového závodu. „Bohužel při startu v semifinále Víťa poškodil loď o startovací blok a do finále se neprobojoval. Jel pouze malé finále, které s přehledem vyhrál v čase, kterým by byl šestý ve velkém finále,“ zalitovala jedna z trenérek Ludmila Šolcová. „Svoji výkonost potvrdil šestým místem na trati 1 000 i 200 metrů,“ doplnila.