„Právě jsem ho přivezl z pražského letiště. Jeho příchod můžeme nazvat mojí největší akcí v dosavadní manažerské kariéře,“ řekl k návratu urostlého smečaře spokojený šéf ústeckého klubu Miroslav Přikryl. Už dříve na sever Čech přivedl druhého a pro nadcházející sezonu posledního cizince Larse Bornemanna. Kádr je kompletní.

Zatímco kanadská akvizice už několik týdnů pod taktovou nového kouče Lubomíra Vašiny trénuje, chilský olympionik se vrací necelé tři týdny před sezonou. Situaci zkomplikovala světová koronavirová situace. „Nebýt programu Národní sportovní agentury a velké pomoci Milana Hniličky, který nám pomohl přes svaz vyřídit potřebné dokumenty, tak by se to nepovedlo. Navrátilec má u sebe čerstvé covidové vysvědčení. Test prokazoval na letištích i při vstupu do Evropy,“ uvedl ústecký manažer Přikryl.

„Jsem rád, že se to nakonec povedlo. Pandemická situace v Jižní Americe je násobně horší než v Evropě, teď jsem rád, že jsem konečně zpátky a můžu se věnovat sportu a volejbalu jako takovému,“ vzkázal navrátilec Vicent Parraguire. Přijel v dobré kondici a i v nadcházející sezoně by měl patřit mezi hlavní tahouny ústeckého celku.