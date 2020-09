„Těšíme se strašně moc. Půl roku bez práce, to je naprosto šílené. Příprava byla hodně specifická, museli jsme se přizpůsobit podmínkám,“ přidává v rozhovoru pro Deník jeho liberecký protějšek Pavel Šimoníček, ten po radikálně předělaném kádru požaduje minimálně účast v semifinále. Lepší variantou je pro něj finále, ideální titul.

Covid, to je i ve volejbalovém prostředí velké téma. „Toto se nám zatím naštěstí vyhýbá, ale bohužel máme jiné problémy, u klíčové opory Kramara – je to břišní sval. Snad ho lékaři dají dohromady, uvidíme na předzápasovém tréninku. Mohl ho zastoupit benátský junior Koloušek, ale toho zase trápí koleno,“ popisuje aktuální stav Přikryl.

„Hned první přípravný turnaj dopadl tak, že jsme měli sedm hráčů nakažených covidem, mužstvo bylo čtrnáct dní v karanténě. To samozřejmě zásadním způsobem ovlivnilo přípravu. Do ligy nastoupíme prakticky bez přípravného utkání, což nemá obdoby. Ale těšíme se velmi,“ přesvědčivě tvrdí liberecký šéf.

Právě jeho hostující parta bude velkým favoritem. „Liberec se budeme snažit potrápit a zároveň se pokusit o překvapení. Hráči to odhodlaní mají, nechceme být přehnaně skromní. Duklu řadím do top čtyřky, která se podle papírových předpokladů bude rvát o pozice nejvyšší. Na začátku sezony máme obvykle pocit, že se s nimi nechá hrát. Víme, že se rozjíždí pomaleji a formu směřují až k druhé polovině sezony a play off,“ konstatuje manažer SKV Ústí.

To vsadí na nasazení, domácí prostředí, ale i na kvalitu posíleného kádru. „Bartůněk nám po návratu pomůže na nahrávce, solidní máme smečaře, kteří by to výkonnostně mělo posunout nahoru,“ sází na nováčka z Kanady Larse Boremanna a chilského navrátilce Vincente Parragureho, jehož zapsání na soupisku potvrdila mezinárodní federace FIVB až v neděli.

Liberec zažil v kádru doslova letní zemětřesení! „Máme jinou celou polovinu týmu. Na každém postu se vyměnil jeden hráč, máme sedm hráčů z loňské sezony a sedm hráčů nových. Máme myslím dobrý mix zkušenosti a dravého mládí,“ říká Šimoníček.

„Dvěma hráčům končily smlouvy a bylo to nešťastné. Oba byli často zranění. Nahrávač Biernat, který předloni dotáhl náš tým do finále, byl loni dlouhou zraněný malíček a my jsme měli zrovna možnost domluvit se s ukrajinským reprezentantem Kovalčukem. Takže jsme s Biernatem neprodloužili smlouvu. Stejně tak Pietruczuk, výborný hráč, který předloni zářil. V loňské sezoně často chyběl a přišla možnost domluvit se s Tomášem Kriškem, kterého dobře známe. A takhle bych mohl pokračovat post po postu. Takže to byla kombinace nějaké nové volby a toho, že hráčům třeba končila smlouva.“

SPOLUAUTOR: ALEŠ VÁVRA