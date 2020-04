„Nejsem sebevrah, abych teď podepsal zahraničního hráče. Extraligu naopak oživí reprezentanti, kteří nebudou moci do ciziny,“ řekl v rozhovoru pro Deník Pavel Šimoníček, manažer VK Dukla Liberec.

Ještě méně jasno je v ústeckém klubu, který v předčasně ukončené sezoně skončil poslední a o jeho osudu teprve rozhodne sportovně technická komise volejbalového svazu.

„Nevíme jakou soutěž budeme hrát a ani s kým. S cizinci do nové sezony bych vzhledem k omezení cestování nepočítal,“ potvrdil Miroslav Přikryl, manažer ústeckého klubu SKV.

Podle jeho slov je jediná věc potvrzená – baráž se hrát nebude. „To bylo jasné, když ukončili na svazu všechny soutěže. Prolínací soutěže nebudou nikde. Jsou návrhy, jak situaci vyřešit. První je, že nikdo nesestoupí, což schválili na zasedání i zástupci všech extraligových klubů. Správní rada však ještě nerozhodla. My to potřebujeme vědět, protože nám končí nějaké sponzorské a hráčské smlouvy, a tak by mělo být jasno pokud možno co nejdřív.“

„Správní rada uložila vedení komise realizovat závěry plynoucí z návrhu řešení baráží a kvalifikací,“ nechal se o víkendu slyšet svazový šéf Marek Pakosta.

V Ústí nad Labem kontrakty hráčům do konce května neukončili. „Individuálně se teď budeme bavit na hráčském podílu nákladů. To je otevřené téma,“ přiznal Přikryl. Volejbalisté mají individuální plány, trénují především sami.

Sportovní povinnosti si pochopitelně plní i liberečtí borci. „Trenér Michal Nekola je se všemi hráči v telefonickém spojení. Plány plní rozdílně Štokr běhá někde u Hradce, Šulista na Šumavě a Indra doma na Vysočině. Jiná příprava je u hráčů, kteří jsou třeba v paneláku,“ uvedl z libereckého klubu Šimoníček.

Příprava pod Ještědem tedy ještě nějaký čas nebude. „My v armádě jsme často papežštější než papež, všechny resorty jsou uzavřené, tedy i hala.“

SVĚŽÍ VÍTR OD HVĚZD

Kluby už dříve opustili zahraniční hráči. „Pustili jsme je v nejkratším možném termínu, druhý den po vyhlášení nouzového stavu. Bylo to riskantní rozhodnutí, ale chtěli jsme, aby se dostali domů. Chilský smečař Vincente Parraguire se komplikacím stejně nevyhnul a zůstal v Santiagu v karanténě,“ uvedl Přikryl.

Ten vidí účast cizinců v kádru pro novou sezonu pesimisticky. „Situace je hodně nečitelná, nikdo neví, co v srpnu a září bude. Čeká nás prapodivná sezona,“ dodal.

Šimoníček ale nevidí budoucnost české elitní soutěže černě. „My jsme ani v této sezoně neměli cizince na pozicích našich jedniček, navíc Shafranoviche, který má českou manželku, za cizince nepovažuji. Extraligu si zahrají čeští reprezentanti, kteří nebudou moc ze stejného důvodu ven. Máme spoustu šikovných kluků, kteří mohou přinést svěží vítr, jak se říká,“ doplnil zkušený šéf Dukly.