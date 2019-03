Nic na tom nezměnila sobotní očekávaná výhra nad účastníkem baráže Benátkami nad Jizerou 3:1 (15, -20, 18, 19). „Trošku mě mrzí, že jsme nehráli koncentrovaně celý zápas. Ale získali jsme tři body,“ řekl liberecký trenér Michal Nekola a jedním dechem poděkoval fanouškům a pozval je na play off.

Je otázka, na koho parta z Podještědí v 1. kole vyřazovacích bojů narazí. O soupeři rozhodne v tomto týdnu až předkolo, které se hraje na dvě výhry. V úterý, ve čtvrtek a v případě vyrovnaného stavu i v sobotu se utkají Odolena Voda – Lvi Praha a Příbram – Ústí nad Labem.

Právě ústecký SKV, které sezonu senzačně rozjel a tabulku na podzim dokonce i vedl, utlumila série osmi porážek v řadě. Až na bod z Karlovarska svěřenci kouče Jakuba Salona neuhráli ve finiši vůbec nic a postupně se propadli až na 10. místo, tedy to pro předkolo play off nejméně výhodné.

Situaci chtěl ústecký tým vylepšit sobotním domácím zápasem s Aerem Odolena Voda, ale neuhrál ani set (-22, -21, -16) a jen se ukázalo, kdo z obou soků má momentálně lepší formu.

„Nezbývá než pogratulovat soupeři. Hráli lépe a my nejsme schopni podat koncentrovaný výkon. Srážejí nás naše chyby. Každý z hráčů nese svůj podíl na výsledku a měli by také na sebe vzít odpovědnost. Sezóna ještě neskončila, čeká nás předkolo play off a tam mohou ukázat, zda jsou hráči nebo ne,“ uvedl pro portál cvf.cz ústecký trenér Salon.

„Bohužel nevím, co říct. Není to jen v dnešním zápase, ale o několika, co nezvládáme. Na tréninku jsme produktivní hlavně na servisu a pak přijde zápas a nic. Výrazně jsme si zkomplikovali postup do play off. Takže nám nezbývá než bojovat,“ uvedl ústecký kapitán Filip Kramar.

Jeho tým čeká Příbram, která bude mít výhodu, že první úterní a případně i třetí sobotní zápas sehraje doma. Na severu Čech se bude hrát pouze ve čtvrtek, od 17.00.