Volejbalisté hrají o pozice, Ústí jde o šestku, Liberci o posun do top osmičky

Do konce základní části zbývají extraligovým volejbalistům odehrát polední dvě kola. Třebaže je elitní desítka účastníků pro play off a jeho předkolo už jistá, půjde o hodně. Ústečtí budou usilovat o přímý vstup do vyřazovacích bojů, avšak situaci už nemají ve svých rukou. Liberec po dost turbulentní sezoně může smazat čtyřbodovou ztrátu na Brno a posunout se před něj na osmou pozici, výhodnější pro nadstavbu.

Liberečtí i ústečtí volejbalisté se chystají na konec dlouhodobé části extraligy. | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

Nejvyšší soutěž žen dohrává v předposledním dějství čtyři zápasy, Dukla Liberec smetla Šternberk 3:0 už v předehrávce. „Závěr ligy opravdu nabídne zajímavé zápletky. My se v případě dvou výher a zároveň zaváhání Odolky můžeme dostat do šestky, která se vyhne předkolu. Ztrácíme sice šest bodů, ale máme přijatelnější los než Odolena Voda,“ uvedl manažer ústeckého SKV Miroslav Přikryl. Ústecký osud může ovlivnit i Liberec, který se nejdříve utká s tabulkovým sousedem Brnem a pak narazí právě na Aero. „Dukla neprožívá ideální sezonu, ale budeme ji fandit,“ přiznal šéf ústeckého klubu. Ústí jede do Frýdku-Místku a končí za týden doma s Ostravou. Odolena Voda má druhý Jihostroj České Budějovice a končí právě pod Ještědem. „Frýdek nás trošku straší, nemohou se dostat z 11. místa, nemají o co hrát, proto budou uvolnění, v pohodě, určitě se ukáže nadšení odchovanců, kteří budou nepříjemní. Klub trénuje náš bývalý kouč Jakub Salon, o to bude předposlední zápas základní části specifičtější. Hrát se navíc bude až v neděli večer, a tak třebaže jedeme už v sobotu, budeme sledovat turnaj extraligových dorostenců, kde máme Lanka a Baláže a případně se k nám v průběhu víkendu připojí.“ Přikryl nechce spekulovat, na koho jeho tým narazí. „Nespekulujeme a v podstatě ani kalkulovat a ovlivnit postavení Brna a Liberce nemůžeme. Pokud Aero nezaváhá, skončíme asi sedmí a do předkola půjdeme na Ostravu, kterou jsme v extralize u ní 3:2 porazili, ale jinak to pro nás není top soupeř. V paměti máme vyřazení tímto mužstvem ve čtvrtfinále Českého poháru, navíc se poměříme v posledním 22. kole na naší palubovce. Jsme rádi, že máme tým kompletní,“ dodal Přikryl. 21. kolo kolo extraligy volejbalistů: Sobota, 5. března: 16:00 Brno – Liberec 17:00 Ostrava – Příbram 17:30 Zlín – LviPraha 18:00 Aero – Budějovice Neděle, 6. března: 18:00 Beskydy – Ústí n. L. Pondělí, 7. března: 17:00 Kladno – Karlovarsko