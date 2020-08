Může se zdát, že právě 25letý smečař z Vancouveru, jenž paradoxně do 14 let hrál právě tenis, bude oproti zvyklostem v extraligové ústecké partě jediným zahraničním hráčem.

Otázkou zůstává, jak to bude s prodloužením spolupráce s chilským smečařem Vicentem Parraguirrem a jeho (ne)příletem. „Jsme v nějakém kontaktu, ale netroufnu si vůbec odhadnout, jak to dopadne. Kvůli pandemii je ta otázka spojená s cestováním složitá. Musíme se připravovat i na další varianty,“ uvedl manažer.

NIKDO NESESTOUPÍ

Možnosti jsou v podstatě dvě. Tou první je angažování jiného zahraničního hráče. „Máme v hledáčku adepty z Evropy, ale vzhledem k dotacím musí být mimo státy unie. Druhou možností je, že si u vzhledem k ekonomické kondici a zmiňovaným organizačním komplikacím pomůžeme z vlastních řad. V úvahu by připadal například náš juniorský reprezentant Matouš Lank, jenž usiluje o nominaci na evropský šampionát. To by mohlo být do budoucna jako první střídající hráč vzhledem k naší sestavě řešení.“

Přikryl popírá, že by vzhledem k tomu, že se v novém ročníku nejvyšší soutěže nebude sestupovat, odehrál sezonu jen jako z nouze ctnost. „Je pravda, že musíme brát v potaz, že nikdo neví, jak se koronavirová situace za měsíc dva tři vyvrbí. Na druhou stranu nebereme sezonu jako nějakou přelomovou. Určitě nám nebude stačit být poslední a nějak to v uvozovkách odehrát. Naopak. Chceme našim fanouškům po nepovedené loňské sezoně ukázat dobrý sport a bojovat o play off.“

KOBOLKA PŘEKVAPIL

Příjemným překvapením pro nového trenéra Lubomíra Vašinu byl víkendový výkon Ivo Kobolky, jenž přišel ze Zlína už v minulé sezoně, avšak příležitosti zatím pod bývalým kormidelníkem Jakubem Salonem nedostával. „Trenéra zaujal bojovností a servisem. Jeho výkon se mu líbil a naznačil, že i on pro nás vzhledem k základní sestavě může být zajímavou variantou pro tvorbu mužstva.“

Tradičně spolehlivý výkon ukázal navrátilec ze Lva Praha Lubomír Bartůněk. „Pro nás bude na nahrávce obrovským přínosem, právě on by měl být pilířem týmu. Ještě ale potřebujeme zapracovat na spolupráci a souhře s Filipem Kramarem. To by pak měla být naše hlavní úderná síla.“

Mezi deseti celky skončil po remízách s Myjavou, Brnem a reprezentací do 19 let, ústecký SKV na 5. místě. Zkušený kouč Lubomír Vašina byl s výkony na posledním venkovním turnaji spokojen. Protočil všechny hráče, dal šanci celému kádru. Do hry se dostali i mladší kluci, kteří jsou tady jako studenti a mají prokázat nějakou výkonnost směrem do příštích let.“

Nyní se mužstvo začne pomalu přesouvat do haly. Už ve čtvrtek ho čeká první domácí zápas letní přípravy, v hale na Slunetě se od 18.00 utká s juniorským národním týmem. Ten má další přípravný blok před mistrovstvím Evropy. Příští víkend se za ústecké účasti koná tradiční halový turnaj v Liberci.

Příprava jde dle plánu. „Nabíráme hrubou sílu, pracujeme na vytrvalosti a dynamice. Jsme na stadionu, na oválu, na písku i v hale. Vše v pořádku,“ dodal Přikryl.