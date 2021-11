Svěřenci Lubomíra Vašiny ovládli první set 25:21, druhý ale stejným poměrem ztratili. Ve třetím dějství vedli 23:22, následně ústecký útok smečoval přes hostující blok a míč skončil v zámezí. Zatímco celá hala, včetně domácích hráčů, viděli jasnou teč, a tedy vedení Severočechů 24:22, sudí k radosti balkánského celku teč neviděli a na tabuli tak naskočilo 23:23.

Rozhozené Ústí pak prohrálo i další míč, nepomohl ani time-out domácího kouče, Záhřeb uzavřel set esem z podání po špatném příjmu Jiřího Kořínka. "Všichni viděli, že ten třetí set rozhodl. Rozhodčí bych dnes, samozřejmě sarkasticky, pochválil za výborný výkon," polykal po utkání hořkost domácí kapitán. "K tomu navíc moje minela na příjmu v koncovce, a je to," nesvalovalo ale ústecké libero všechnu vinu jen na sudí. "Prohráli jsme vyhraný set, což nás asi stálo zápas. Pak už se to jen dohrávalo, v poslední sadě už nám chyběla motivace, nebylo o co hrát," pokrčil smutně rameny.

Vašinův výběr pak ve čtvrté sadě padl 21:25, ani případný obrat v zápase by mu ale nestačil. Ke zlatému setu potřebovalo Ústí zvítězit alespoň 3:1. Přesto se za výkon, který předvedlo ve druhém nejprestižnějším evropském poháru, kde se představilo po dlouhých 22 letech, stydět rozhodně nemusí.

Volejbal, CEV Cup, 1/32 finále, 2. zápas:

SK Volejbal Ústí nad Labem - Mladost' Zahřeb 1:3 (25:21, 21:25, 23:25, 21:25)

První zápas: 0:3. Postupuje: Záhřeb.