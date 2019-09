Máte za sebou první halový turnaj v Liberci, kde jste podlehli Odoleně Vodě (1:2), Praze (1:2), áčku Liberce (0:2) a porazili liberecké béčko 2:0. Co vám ukázal?

Jako test našich možností bych to nebral. Do turnaje jsme šli po třech trénincích s míčem a spíš to bylo o tom, jak kluci zvládnout hrát pod větší únavou. Teď teprve začneme pracovat hlavně na technice.

Jak se jevily posily Beer, Kasan a hlavně cizinci?

Na hráčích bylo vidět, že jsou unavení. Třeba srbský smečař Nebojša Janukovič není zvyklý na takový typ přípravy. Naopak americký nahrávač Zachary Daniel Melcher na tom byl dobře fyzicky. Jen toho musí co nejvíc napinkat, aby získal techniku. Věřím, že to všichni zvládnou. Všichni zahraniční hráči budou pro náš tým posilami. I mladý nahrávač Honza Kasan odehrál slušné zápasy. Kluci tvrdě pracují a posun po fyzické stránce je tam vidět. Teď na to musíme navázat volejbalovou technikou.

Zatím se připravujete bez nového chilského smečaře Vicenta Ignacia Parraguirra Villalobose. Je to pro vás komplikace?

Plán je takový, že se k nám připojí 20. září po Copě Amerika a měl by s námi odjet na turnaj do Berlína. Uvidíme, jak na tom bude.

Sháníte k sobě asistenta trenéra. Už se něco rýsuje?

Jsem předběžně domluvený s jedním kamarádem, se kterým jsem kdysi hrával, tak uvidíme, jestli to klapne. Bylo by to jen na poloviční úvazek, nebyl by na každém tréninku, ale i tam by mi to hodně pomohlo.

Do startu extraligy zbývá ještě měsíc. Jak bude vypadat závěrečný blok přípravy?

Budeme se víc zaměřovat na technické věci. Stále pojedeme i posilovnu, ale převážná část přípravy už bude hlavně s míčem.

Dají se už odhadnout ambice nově složeného týmu?

Já si dávám za cíl hrát co nejlíp. Zase bych si chtěl zahrát play off. Bude záležet na ostatních klubech a jak to zvládnou cizinci. Letošní sezona bude těžší než loňská.