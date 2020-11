Na náročný trip na sever Moravy vyrazili ústečtí volejbalisté. Severočeši odehrají dva zápasy během dvou dnů – v pátek v Ostravě, následující den ve Frýdku-Místku proti Beskydům. Poprvé si tak vyzkouší režim, ve kterém extraliga pojede až do Vánoc.

Lubomír Vašina, trenér ústeckých volejbalistů. | Foto: Deník / Karel Pech

„Ráno v půl osmé odjezd, oběd v polních podmínkách, protože jsou restaurace zavřené. A spát budeme v bublině v motelu. Je to organizačně komplikovanější, ale zvládáme to. Jediné co hrozí, že se dozvím z testů na covid nepříjemnou zprávu. „Trneme“ jestli se objeví někdo pozitivní. Hráči jsou ale odolní, někteří už to prodělali, možná jsme všichni imunní,“ dumá šéf klubu Miroslav Přikryl. „Existuje dohoda mezi kluby, že v případě tří a více nakažených hráčů je možnost utkání přeložit. To je ale černý scénář, chtěl bych za každou cenu hrát, pokud to bude možné,“ přeje si Přikryl.