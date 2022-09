Volejbalisté zahájí extraligu. Dva kluby ze severu hodlají opět tvrdit muziku

Volejbalové prázdniny končí, už v sobotu zvedne opona extraliga mužů a severní Čechy v ní budou mít opět dva zástupce. Mezi top kluby by měla patřit našlapaná Dukla Liberec, s rolí poněkud skromnější, ale snaživé popelky se zřejmě bude muset smířit SKV Ústí nad Labem. Představí se noví hráči, trenéři i nově třináct účastníků mezi tuzemskou elitou. Parta z Podještědí má po loňském propadu odhodlání otevřít alespoň brány semifinále, ta ústecká by ráda nakoukla do play off.

SK Volejbal Ústí nad Labem - VK Dukla Liberec, volejbal extraliga 2021/2022. V sobotu začne nová sezona. | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

„Liga bude mít náboj, vrátila se do ní řada českých legionářů, reprezentantů, pozornost budou poutat kvalitní zahraniční posily,“ řekl pro Deník Pavel Šimoníček, zkušený manažer VK Dukla Liberec. „My věříme, že se ukáží i mladíci, šanci dostane nová generace,“ nastínil očekávání šéf ústeckého klubu Miroslav Přikryl. Právě on má na prahu nového ročníku smíšené pocity. „Těšíme se na premiéru, ale vzhledem k zraněním a faktu, že jsme nebyli dlouho kompletní, nebyla letní příprava ideální a to se může projevit,“ tvrdí z ústeckého tábora Přikryl. „My jsme podobné těžkosti řešili před rokem, nyní jsem rád, že jsme nachystaní a kádr máme na startu kompletní,“ zní z Podještědí. Dukla zahájí nejvyšší soutěž v sobotu v Benátkách nad Jizerou. „Jedeme sice k nováčkovi, ale půjde o tradiční bitvu, derby, je to náš soupeř, ke kterému máme vzdálenostně nejblíže a historicky nás pojí i personální vazby od hráčů počínaje až po trenéry. Jeden čas se říkalo, že jsou Benátky v podstatě naše béčko. Pro ně bude první zápas po návratu do extraligy svátek, vím, že nás nečeká nic jednoduchého, protože teď porazili v přípravě Kladno. My se nesmíme nechat svázat nervozitou a vykročit na cestu, která nás dovede mezi nejlepší čtyři. Podobný plán má ale pět nebo šest konkurentů,“ upozornil Šimoníček. Podle něj má třeba zrovna Kladno ambice ty nejvyšší. A právě na jeho palubovce se představí Ústí nad Labem. „Nejedeme tam jako favorit. Podíváme se do zrcadla, které nám ukáže, jak na tom na prahu sezony jsme,“ dodal ústecký manažer Přikryl. Oba zápasy se hrají v sobotu od 18.00.

