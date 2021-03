Vyřazení bolí, ránu může zahojit jen čas. „Konec nás trošku mrzí, očekávali jsme jiný průběh play off. S odstupe několika dnů budeme sezonu hodnotit jako nejlepší za dvacet let, ale vše je čerstvé,“ řekl Miroslav Přikryl, manažer extraligových ústeckých volejbalistů.

Právě jeho SKV Ústí nad Labem byl černým koněm sezony. Třetí v poháru, pátý po základní části. A po nadějném vykročení do čtvrtfinále play off také celek, který prohrál s Lvy Praha 0:3 na zápasy a na včerejším po sezonním mítinku si v klubu říkali, co vůbec dál…

Lvi byli favorit série, přesto zklamání zapřít nemůžete…

Středeční třetí zápas to nerozhodl. V něm byli Lvi lepším týmem s očividnou převahou, morálně a psychicky odolnějším. My jsme naopak působili zakřiknutě a nenašli jsme na účelnou hru soupeře žádnou zbraň.

Kde se tedy vše v nadstavbě zlomilo?

Sérii jsme ztratili už na začátku v Praze, kde jste mohli uspět a hlavně v domácí odvetě. Rozhodně jsme ji měli v senzačně rozehraném tie breaku dotáhnout do vítězného konce. V době, kdy se pereme o čtyřku a skoro už o medaile rozhodují detaily, jedna chyba, jeden uhraný míč.

Proč to nevyšlo?

Možná nám chyběly zkušenosti, protože hráči takto vysoko ještě nehráli. Alespoň většina z nich. To sehrálo svoji roli. Ale nemůžu být zklamán. Když se podívám na soupisku, tak Lvi měli lepší jména na většině, opakuji většině postů. Pomohli jim reprezentanti různých zemí.

Ústí po letech bídy skončí páté, nejhůř šesté…

Pokud Ostrava překvapivě vyřadí Liberec, budeme nejhůře šestí. Z kolektivních olympijských sportů jsme ve městě za posledních deset let nejúspěšnější klub, to člověk vnímá a kvituje. Zároveň je to zavazující, jestli se nejednalo o výkřik nebo shodu okolností.

Vy si to určitě nemyslíte, že?

Hráči kvalitu předvedli, žádná náhoda. Získali jsme poučení a teď bude záležet, jak se nám podaří nastavenou laťku udržet.

Zůstane strůjce úspěchu úspěšný zkušený trenér Lubomír Vašina, kterému končí smlouva?

Je oboustranný zájem na další sezonu. Snad po zklamání a vyřazení nezmění názor. Nabídku dostane.

A hráče, o které je pochopitelně zájem, udržíte?

Cizinci se nedostali domů ani na Vánoce, budou tam teď spěchat a já je držet, pokud budou moci mít letenky a odletět, zdržovat pochopitelně nebudu.

A ostatní?

Ti, co zůstanou, budou trénovat dál. Ti co skončí, budou v přípravě jen v rámci platnosti smlouvy.

Kramar už naznačil, že šlo vzhledem ke zdraví i rodině o jeho poslední sezonu. Budete oporu přemlouvat?

Kramarovi končí smlouva a zájem spolupráce předjednaná není. Tudy další cesta na postu univerzála nevede.

Šmídl si kvůli zranění po příchodu z Belgie moc v ústeckém dresu nezahrál, jak to bude s ním?

Budeme jednat. Čeká mě těžké období – připravit rozpočet a kádr, který nám finance dovolí. Musíme si vše i vyhodnotit, udělat analýzu, ale na to potřebujeme čas. Určitě se k tomu vrátíme.