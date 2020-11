„Kluci mají svalová zranění, klouby, záda. Návrat do tréninkového cyklu se na nich podepsal. Nejvíc bude chybět Borneman, jehož potíže jsou vážnější než jsme čekali. Pauza nám ublížila,“ řekl Miroslav Přikryl, manažer třetího týmu tabulky nejvyšší soutěže SKV Ústí nad Labem.

„Na restart soutěže se vracíme do původního předem plánovaného rozpisu, přeskočila se ta kola, která se kvůli nouzovému stavu neuskutečnila. Pět zápasů se vynechalo a v sobotu přijede Kladno, hraje se od pěti. Škoda, že to bude bez diváků, chystáme live stream přes stránky naše nebo volejbalového svazu. Soupeř nám vzkázal, že si jede pro tři body, my se mu pokusíme sebevědomí srazit,“ dodal Přikryl s tím, že favoritem ale je soupeř.