Volejbalisté Ústí nad Labem prohráli v posledním utkání kalendářního roku 2020 s Karlovarskem 0:3 na sety. Z klanu Vašinů tak slavil hostující Lukáš, jenž v poli v přímém souboji o třetí příčku předčil svého otce na lavičce Ústí.

Lubomír Vašina, trenér ústeckých volejbalistů. | Foto: Deník / Karel Pech

"Žádné hecování ale neproběhlo. Možná ten první zápas, teď už to bylo v pohodě. Já mám své družstvo, on také. Na Lukáše byla úplně stejná příprava, jako na celý karlovarský tým. Spíš si uvnitř vždycky přeji, aby to bylo hezké utkání," neřešil starší ze souputníků rodinný souboj.