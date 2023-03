Potvrzeno. Zkušený volejbalový trenér Lubomír Vašina po třech sezonách končí u extraligového mužstva SKV Ústí nad Labem. "Byla tak naplněna dohoda, která při jeho nástupu vznikla. Po sezoně, která nám skončila nečekaně a mimo plán dost předčasně, jsme si dali týden volna, ale už před ním bylo jasné, že budeme shánět nového kouče," uvedl manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl s tím, že rozchod s pověstným bouřlivákem proběhl v klidu.

Volejbalový bouřlivák Lubomír Vašina (uprostřed) už není trenérem extraligového SKV Ústí nad Labem. Foto: www.skvusti.cz | Foto: Deník/VLP Externista

O pokračování spolupráce údajně neměla zájem ani jedna strana.

Přikryl vyhodnotil situaci, s tím, že se mužstvo nedostalo ani do předkola play off a skončilo až předposlední, spokojen být nemohl. "Zažili jsme společně úspěšné a méně úspěšné časy, ale poslední sezona se nám nepovedla. Neházíme to na hlavu trenéra, museli jsme řešit i jiné objektivní příčiny, ale nyní se vydáme jiným směrem."

Mužstvo provizorně vedou trenéři juniorky a zkušení hrající matadoři A mužstva blokar Marek Beer a kapitán Jiří Kořínek.

"Máme několik vytipovaných trenérů z mladšíí i starší generace. Jednou z variant je, že se poohlédneme v zahraničí a půjdeme zcela novou cestou. Během dubna a května bych měl rád jasno," uvedl Přikryl.

V mužstvu skončili i legionáři z Uzbekistánu Islomjon Sobirov a Kanady Jackson Bere. Jednání o jejich pokračování na severu Čech nejsou uzavřena. "První odletěl tři dny po sezoně, protože se mu narodil kluk, kanadský hráč tento týden. Na další spolupráci jsme se zatím nedomluvili, je to otevřené, ale prioritně hodláme mužstvo složit z nadějných českých hráčů. Pokud se to během května nepovede, poohlédneme se po finančně dostupných zahraničních hráčích," dodal manažer s tím, že nové angažmá si už našel český nahrávač Jiří Srb.