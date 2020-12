Překvapení se v sobotním šlágru 12. dějství nejvyšší soutěže tentokrát neopakovalo.

„Pro nás to byl velice těžký zápas, protože hrajeme převážně v sedmi lidech a dva zápasy ve dvou dnech jsou docela náročný. Myslím si, že jsme zde odvedli maximum. Bohužel jsme udělali víc chyb než Dukla a tím jsme zde prohráli. Jinak si myslím, že to byl hezký zápas,“ uvedl Luboš Bartůněk, kapitán SK Volejbal Ústí nad Labem.

Zatímco v pátek jeho tým koncovku zápasu s Brnem zvládl a čtvrtý set o dva body vyhrál, pod Ještědem se radovali domácí.

Přes porážku jsou Ústečtí černým koněm extraligy, třetí příčku, na které nyní jsou, by jim před sezonou přisuzoval opravdu jen málokdo. „Hráli jsme tady odvážně a v podstatě jsme vypustili trošku tu uzdu toho našeho jako by entuziasmu a také si myslím, že nám trošku dnes chybělo sil,“ hodnotil solidní střetnutí bouřlivák na ústecké lavičce trenér Lubomír Vašina a jedním dechem dodal: „Dostávali jsme šňůry bodů, na které letos toto družstvo zatím nebylo zvyklé. Dnes jsme ale hráli proti soupeři, který má samozřejmě obrovské kvality. Přesto jsme rádi, že si takto můžeme zahrát a budeme nadále pokoušet tu volejbalovou štěstěnu. Budeme se snažit jít zase do dalších zápasů na plné pecky, jako tomu bylo celou tuto sezónu.“

Liberec ještě před tím v pátek porazil České Budějovice.