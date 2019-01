Ústí n. L. – Pozici vládce volejbalového severu potvrdila liberecká Dukla. Po čtvrtfinále Českého poháru uspěla i v 17. kole extraligy a ústeckou partu podruhé během tří dnů porazila hladce 3:0. Zatímco vítězové upevnili druhé místo tabulky, SKV Ústí nad Labem si třetí porážkou v řadě komplikuje boj o postup do play off.

Liberec koncentrovaným výkonem nedal domácím po celý zápas jedinou šanci na úspěch. Ústečtí nedokázali najít činnost, která by vyvedla dobře hrající Duklu z herní pohody. V prvním a třetím setu poražení uhráli 21 bodů, ve druhém jen 16.

„Od prvního míče jsme si šli pro tři body. Soustředěným výkonem na servisu a v obraně jsme domácí přehráli,“ řekl spokojený liberecký trenér Michal Nekola, jenž v minulosti působil i v ústeckém prostředí.

Oba kluby zná i současný ústecký kapitán Kramar. „Bohužel nás Liberec přehrál. My, po pár chybách a prohraném prvním setu, úplně „odejdeme“ a odevzdáme druhý set. Pak se snažíme zvednout ve třetím, ale na to je již pozdě. Pokud se nebudeme rvát o každý balón, jako by to byl ten poslední, tak prostě nevím, jak budeme vyhrávat,“ nebral si servítky na webu volejbalové federace Filip Kramar.

„Opakuje se stále stejný scénář. Hrajeme dobrý volejbal a prohraná koncovka nás pošle do propasti, ze které se už nedokážeme dostat,“uvedl Jakub Salon, trenér SKV Ústí nad Labem.

Druhé místo potvrdily i ženy Dukly

Druhé místo uhájily v zákaldní části extraligy volejbalistek hráčky liberecké Dukly, které porazily Frýdek- Místek 3:1 (-20, 19, 16, 22). Frýdek-Místek byl tři body od postupu do play-off. Naneštěstí pro ně se v koncovce čtvrtého setu zranila jeho první nahrávačka a oslabená sestava rozhodující set nezvládla. Pod Ještědem potřebovaly hosté uhrát alespoň jeden bod.

Čtvrtý set stal nejnapínavějším a velmi dramatickým, především když se hostům vydařila prostřední část a otočili vývoj z 11:16 na 20:17 ve svůj prospěch. V koncovce zápasu se projevila větší kvalita a zkušenost domácího celku.

„Po návratu z Izraele to bylo těžké. Zvrat nastal zlepšeným výkonem ve druhém a třetím setu,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík s tím, že ho výhra za tři body těší.

Extraliga mužů, 17. kolo:



SK Volejbal Ústí nad Labem – VK Dukla Liberec 0:3 (21:25, 16:25, 21:25). Rozhodčí: Fink, Dmejchal. Diváků: 510.

Ústí n. L.: Dhionathan Da Silva, Wilson, Kramar, Koci, Tibitanzl, L: Bartůněk, libero Kořínek. Střídali: V- Bartůněk, Šulava, J. Vodvárka

Liberec: Pietruczuk, Veselý, Štokr, Šulista, Leikep, Biernat, libera Kopáček a Kunc. Střídali: Srb, Indra.

Extraliga žen, 18. kolo:



VK Dukla Liberec – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:1 (20:25, 25:19, 25:16, 25:22). Rozhodčí: Marschner, Dušek. Diváků: 235.

Liberec: Candráková, Kopecká, Šustrová, Holubcová, Pištěláková, Šotkovská, libero Dostálová. Střídaly: Kohoutová, Mikšíková, Kolářová.

Frýdek - Místek: Borovcová, Pavelková, Mitrega, Šípová, Šnellyová, Hadáčková, libero Teperová. Střídaly: Šprochová, Grygarová.