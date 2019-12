SK Volejbal Ústí nad Labem – VK Dukla Liberec 0:3 (16:25, 20:25, 20:25).

Jedenáct porážek v řadě (dvě v poháru), domácí se ani jednou nedostali přes 20 bodů. „Liberec je kvalitní tým, který bude bojovat o medaile a při hře to bylo znát,“ ocenil vítěze kouč poražených Jakub Salon.

NEKOLA: MŮŽEME BÝT SPOKOJENI

„Náš dnešní výkon nebyl tolik učesaný jako ve čtvrtek proti Galatasaray, ale tři body vezeme domů, takže spokojenost,“ řekl liberecký trenér Michal Nekola, jehož parta ovládla obě konfrontace bez ztráty setu. Radost v evropském poháru ji zhatila až ztracená zlatá sada a vyřazení…

Na tuzemské scéně se ale finalista minulé sezony začíná potvrzovat vysoké ambice. Liberec se posunul na třetí místo tabulky. „Jsou to pro nás hodně důležité tři body z venkovního utkání. Už se těšíme na trochu volna a doplnění fyzičky přes svátky,“ uvedl pro portál cvf.cz liberecký kapitán Jan Štokr.

SALON: DNES NÁS TRÁPIL SERVIS

Zatímco liberecký tým šlape jako švýcarské hodinky, ústecké mužstvo se nemůže herně chytit, v tabulce je poslední a jak se zdá, tak bude muset v lednu do svého kádru zasáhnout.

„Dnes nás trápil servis. Měli jsme pár příležitostí zápas zdramatizovat, ale bohužel jsme neuhráli některé chycené míče v poli nebo po dobré obraně zkazili servis. Chtěl bych moc poděkovat divákům, kteří přišli v hojném počtu i přesto, že se nám nedaří,“ uvedl ústecký trenér Salon.

Do haly Slunety na Klíši našlo v sobotu cestu 548 příznivců. „Děkujeme divákům za podporu a věříme, že po Novém roce uvidí lepší tým, protože si to opravdu zaslouží,“ přidal se ústecký kapitán Filip Kramar.

Poražení doplácejí na nepočetnou soupisku, trenéři mají jen minimální manévrovací prostor k případným změnám. Do druhého setu poslal kouč na nahrávku Kasana, ve třetím místo Januzoviče nastoupil Kobolka, avšak do hry odpadlíka extraligové tabulky to výraznější změnu nepřineslo. „První set jsme byli horší tým, ale další dva sety jsme hráli dobře. Jediné, co jsme nezvládli, byl servis a bez servisu nikdy vyhrát nemůžeme,“ dodal Filip Kramar.