Smutný je o to víc, že se prestižní Final Four mužů bude pravděpodobně konat v sousedních Teplicích, což by bylo pro fanoušky skvělé místo. Ostatně už v minulé sezoně ho tam odehrály ženy.

„Postup jsme si prohráli prvním zápasem doma, kdy jsme dělali chyby, byli nedůslední a Ostrava byla trpělivější. O třešničku na dortu jsme přišli, ale teď se musíme soustředit na extraligu a vylepšit začátek roku.“

Zatímco liberecká Dukla přivítá už v sobotu Příbram, ústecký tým čeká pondělní televizní dohrávka na palubovce Aera Odolena Voda (19.30). „Teď nás čeká souboj o přímý postup do play off, tedy o šestku. Aero chce pozice udržet, my se chceme vyhnout předkolu play off, které už máme teoreticky zajištěné,“ uvedl Přikryl.

Nahuštěný program mají i volejbalistky. Ty měly ve čtvrtek na programu v Českém poháru tři úvodní čtvrtfinále. Husarský kousek se podařil brněnským Šelmám proti Olympu, které už téměř ztracené utkání v tie-breaku dokázaly otočit ve svůj prospěch. Dukla Liberec přehrála v domácím prostředí Šternberk, cenné vítězství do odvety si z palubovky Olomouce odvezly volejbalistky Prostějova.

„Máme první krok v poháru za sebou s dobrým výsledkem. Takže s výsledkem spokojenost. Naše hra odpovídala tomu, že byla malinko delší přestávka. O přestávce jsme dost odmakali, takže to utkání bylo dnes takové neurovnané, ale v poháru 3:0, to se počítá,“ uvedl k hladké výhře 3:0 (18, 18, 22) Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec. Už dnes se jeho svěřenkyně představí rovněž na extraligové scéně, kde od 15.00 hostí brněnské Šelmy.