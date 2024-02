Nyní čekají čtyři zápasy pravdy. Po víkendovém volnu na Kladně, pak bitvy pravdy s Českými Budějovicemi, v Karlových Varech a s Beskydskem. Extrémní los, top soupeři. Možná až na Beskydsko. Ale ani hoši z Frýdku-Místku, v tabulce devátí, nejsou žádná ořezávátka.

Zkušeností máte hodně, ale prohrávat na palubovce soupeře 1:2 na sety a ve čtvrtém 13:18 a stejně nakonec vyhrát, to se často nestává!

To byl malý volejbalový zázrak, který se v nejvyšší soutěži stane jednou za pět až deset let. Běžně se to v extralize opravdu nestává.

Věřil jste v v tom čtvrtém setu?Doufal jsem, že bod vydolujeme, ale že bych věřil ve výhru, tak takový optimista jsem asi nebyl.

Váš trenér Ondřej Žaba vyzdvihl vůli, charakter, bojovnost. Co dalšího za velkým brněnským obratem bylo?

Brno si za to trošku může samo. Udělalo spoustu chyb, nevím čemu to přičíst, ale podobné věci se nám stávaly v našich zápasech. A konečně se k nám otočilo štěstí čelem.

Věříte, že podobný zápas může ústeckou partu do závěru základní části patřičně nastartovat?

Snad nám dodá sebevědomí a snad se naučíme vyhrávat. Ještě máme čtyři zápasy

Duely na Kladně, s Budějovicemi, ve Varech a s Beskydskem. No los vám asi nikdo nezávidí…Po volném víkendu nás ve čtvrtek 15. února čeká doma v hale Slunety na Klíši od 17.00 Beskydsko. Tam vidíme asi největší šanci, třebaže přijede soupeř, který bojuje o předkolo a dokonce může skončit i v první šestce. V těch dalších třech zápasech můžeme proti favoritům jen překvapit a pokusit se nějaký bod získat.

Jak velká šance je dostat se z poslední příčky, vyhnout se baráži?

Šance je, ale nemáme to ve svých rukou. Bude záležet na ostatních výsledcích, jakou budou mít motivaci další soupeři v nadcházejících duelech, zda někdo někoho nebude šetřit na klíčovou část sezony a podobně. Okolností je hodně.

Z dvaceti zápasů máte zatím tři výhry…

Z našich výkonů jsem nebyl zklamán, často byly nadějné, ale bohužel jsme často nezvládaly koncovky, ty rozhodující momenty. Projevila se na nás nezkušenost, nevyzrálost a klíčových chvílích třeba ztráceli kvalitu i ti hráči, kteří už třeba za sebou něco mají. Nic ale nevzdáváme. Jsem optimista. Pokud kvalitu udržíme, tak poslední zápasy nejedeme jenom odehrát.